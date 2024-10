Il Sassuolo riabbraccia Berardi dopo 7 mesi: in 8 minuti è subito assist nel 6-1 al Cittadella

StrettoWeb

È il 3 marzo 2024, si gioca Verona-Sassuolo. Domenico Berardi, appena rientrato da un infortunio, si siede sul terreno di gioco del Bentegodi. L’espressione è sofferente, di quelle che tradiscono qualcosa di serio. Mano fra caviglia e polpaccio per quello che gli esami strumentali del giorno dopo identificheranno con cruda certezza in una lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Finisce la stagione di Berardi che salta anche Euro 2024, lentamente si spengono le flebili speranze del Sassuolo di restare in Serie A.

Sette mesi più tardi, il calvario è finalmente finito. Domenico Berardi non deve più assistere alle partite dei suoi compagni dalla tribuna, soffrendo insieme a loro ma distante, come un tifoso vip che più che privilegiato si sente condannato. Al 74′ Mimmo torna sul terreno di gioco e riceve gli applausi dei suoi tifosi. Il talento di Cariati impiega appena 8 minuti per cancellare sette mesi nefasti: assist per Thorstvedt per il 6-1 che il Sassuolo rifila al Cittadella.

Rientrato in campo, subito decisivo. Ha fatto la differenza in Serie A, può spaccare in due il campionato di Serie B: Berardi è pronto a riprendersi tutto con gli interessi, il Sassuolo è già terzo ma punta dritto alla promozione diretta con Mimmo a guidarlo, finalmente, sul terreno di gioco.

