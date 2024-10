San Roberto, incendiato il pulmino dell’asilo. Il sindaco: “questo episodio ha interrotto un servizio cruciale per i 26 bambini”

StrettoWeb

“La notte tra il 10 e l’11 ottobre ha visto la nostra comunità colpita da un grave episodio: l’incendio che ha distrutto il pulmino dell’asilo nido “Noi con i bambini”. Il mezzo, acquistato solo due anni fa grazie al progetto finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” e realizzato dalla Cooperativa sociale Libero Nucera di Reggio Calabria, rappresentava una risorsa essenziale per le famiglie di San Roberto e dei comuni limitrofi. Permetteva di garantire un servizio fondamentale e totalmente gratuito, facilitando l’accesso all’asilo nido, unico nel nostro comprensorio, per le famiglie di S. Roberto, Laganadi, Fiumara, Calanna, Melia e Campo Calabro”. E’ quanto afferma in una nota il Sindaco del Comune di San Roberto Nino Micari.

“Questo episodio ha causato non solo gravi danni materiali, ma anche un notevole disagio per la nostra comunità, interrompendo un servizio cruciale per i 26 bambini che ne usufruivano quotidianamente. Come amministrazione comunale, siamo profondamente colpiti e in attesa di conoscere le cause di quanto accaduto”.

“Voglio esprimere i miei più sentiti sentimenti di solidarietà e vicinanza alla Cooperativa sociale Libero Nucera e a tutti i partners del progetto. A loro vanno i più sinceri ringraziamenti per aver portato avanti questo progetto che, in una piccola comunità come San Roberto, rappresenta un sogno. Li esorto a continuare a farci sognare e li invito a non fermarsi. Un grazie speciale va anche alle maestre e a tutto il personale dell’asilo per la cura e l’attenzione che dimostrano quotidianamente nei confronti dei nostri bambini. Chi ha a cuore la crescita e lo sviluppo sociale del nostro territorio apprezza profondamente il loro operato e li sostiene in questo momento difficile”.

“Siamo in attesa di conoscere la dinamica dei fatti e confidiamo che le indagini delle autorità competenti possano fare piena luce su quanto accaduto. A nome della comunità di San Roberto, esprimo la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte e la nostra ferma condanna per un gesto che ha colpito l’intera comunità”.

“Desidero inoltre ringraziare tutti i sindaci, parlamentari, consiglieri regionali, istituzioni e associazioni che hanno manifestato la loro solidarietà. Un ringraziamento particolare va alle forze dell’ordine intervenute sul posto, in particolare ai Carabinieri guidati dal Maresciallo Impellizzeri e ai Vigili del Fuoco, sempre pronti a intervenire con prontezza e professionalità”.

“Il loro supporto ci dà ancora più forza per continuare a lavorare a favore del nostro territorio. Siamo uniti e determinati a non farci piegare da eventi che mirano a destabilizzare il nostro impegno a favore dei più piccoli e delle famiglie del nostro territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.