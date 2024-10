Dalla F1 alla bici, Sainz e l’allenamento con Pogacar: “la corsa più dura della mia vita” | VIDEO

StrettoWeb

Suscita sempre un certo interesse assistere al confronto fra due sportivi di primo piano che appartengono a sport totalmente differenti. Interessante vedere anche come una stella della Formula 1 come Carlos Sainz, pilota Ferrari fino al termine della stagione prima di lasciare il sedile a Lewis Hamilton, si sia trovato a misurarsi sulla bici con il Re del ciclismo, Tadej Pogacar. Due campioni di velocità e resistenza con mezzi totalmente diversi.

Nella pausa autunnale della F1, Sainz si è allenato con Pogacar per quello che ha definito “l’allenamento più difficile della sua carriera“. Una ‘semplice’ sgambata per il ciclista sloveno, un po’ meno semplice per Sainz.

“Ho sofferto accanto al numero uno al mondo, che tra l’altro è in una forma incredibile e in un momento pazzesco dato che sta dominando nel ciclismo. E io ho avuto la brillante idea di fare un giro con lui che era impegnato in una sessione d’allenamento di recupero, per lui – ha dichiarato Carlos Sainz –. Per me invece, è stata la corsa più dura della mia vita. Lui era in modalità recupero dopo aver vinto i campionati del mondo. Ma in quello che è il suo giretto di recupero la mia frequenza cardiaca era costantemente tra la zona 4 (80/90% della frequenza cardiaca massima, ndr) e la zona 5 (il massimo sforzo, ndr). Questo mostra la differenza.

Noi comunque siamo degli atleti nel nostro sport, quello che facciamo è speciale in termini di riflessi, sensibilità, resistenza e abilità, ma quello che fa lui in bici è semplicemente incredibile. E chiunque abbia mai guidato una bici prima, non riesce nemmeno ad immaginare quanto questo ragazzo spinga su una bici” ha concluso Sainz.

