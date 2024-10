“Ruote nella storia”, a Bagnara ecco i veicoli storici: non solo auto, quest’anno c’è una novità | INFO

StrettoWeb

Dopo il successo raggiunto nelle passate edizioni, l’Automobile Club di Reggio Calabria – con a capo il suo Presidente Giuseppe Martorano ed il Direttore Giuseppina Danile – ha il piacere di organizzare la tappa di “Ruote nella Storia” nel Comune di Bagnara Calabra, con la collaborazione della Delegazione ACI di Bagnara Calabra di Rocco Ienco.

“L’Automobile Club di Reggio Calabria alla sua quarta edizione di Ruote nella Storia, ha da sempre sposato il progetto di Aci Storico, sin dalla sua fondazione aderendo come Socio Fondatore. Quest’ anno, vista la grande attenzione che ruota intorno al mondo collezionistico non solo di autoveicoli – afferma il Presidente dell’Automobile Club, rag. Giuseppe Martorano – si è deciso di estendere l’invito alla partecipazione alla giornata di Ruote nella Storia anche alle moto e vespe storiche, per dare modo di conoscere a tutti gli amanti del settore e non solo questo bellissimo mondo”.

La magia del luogo

Posta in fondo a un’insenatura circondata da verdi colline, tra cui vi è il sentiero dei Francesi, anche definito Sentiero del Vino per la presenza di terrazzamenti ricchi di vigneti che si gettano a strapiombo nelle azzurre acque del Mar Tirreno, Bagnara Calabra si lascia lambire dalle acque dello Stretto di Messina sin da epoche remote. Il centro storico di Bagnara è il punto focale della cittadina in cui si concentrano le attività commerciali e molte strutture ricettive. Seguono il quartiere Porelli e la Marinella, famosa per le sue spiagge attrezzate, la Torre Normanna e il porticciolo turistico da cui partono le minicrociere per le isole Eolie.

Tra le sue frazioni troviamo Pellegrina, da cui si può godere di una vista unica al mondo sul Tirreno, la Sicilia e le Isole Eolie. Pellegrina è inoltre famosa per la produzione del pane, che avviene con metodi antichi, e che culmina nella Sagra del pane di Pellegrina che si svolge in Agosto; e, la frazione di Ceramida, piccolo agglomerato di case contiguo a Pellegrina noto per la produzione delle ceramica artigianale che fa di Bagnara uno dei centro più importanti del reggino assieme a Seminara.

Il programma dell’evento

Il programma prevede il raduno dei partecipanti presso il Comune di Bagnara Calabra, da li la carovana salirà lungo i tornanti del comune della Costa Viola per arrivare alla frazione di Pellegrina, con la visita all’ azienda di ceramiche Spoleti e la spiegazione della lavorazione della ceramica; successivamente la visita e l’assaggio del pane caldo. Il viaggio culturale ed enogastronomico di Ruote nella Storia si concluderà con la visita al Santuario della Madonna del Carmine in stile tardo barocco risalente al XVIII secolo, richiama reminiscenze greche.

Il meraviglioso interno, a navata unica ricoperta da volta a botte e abside lunettata, ha 14 medaglioni che raffigurano gli apostoli e scene bibliche dell’antico testamento. Le pareti sono un’alternanza di colonne ioniche e pannelli con preziosi rilievi floreali stilizzati dipinti in oro zecchino, presenti pure nelle costolature della volta e del catino, che diventano festoni nell’arco trionfale. Grandioso e splendido è l’altare maggiore, in cui è presente una grande teca lignea con vetro che contiene la statua della Madonna del Carmine.

Da non dimenticare ancora che il Comune di Bagnara Calabra è famoso per avere dato i natali alla famiglia Florio, alla cantante Mia Martini, ed al famoso collezionista di auto d’epoca Corrado Lopresto.

