Rosarno, grande successo per la 1ª edizione del Motor Show Scarburato

Domenica 29 settembre, presso la piazza Sant’Antonio del Bosco di Rosarno, si è tenuta la prima edizione del “Motor Show Scarburato”, un incontro gestito e organizzato dal Motoclub “I Scarburati “ Asd e patrocinato dal comune di Rosarno. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 350 moto e centinaia di persone, provenienti da ogni parte della Calabria, che con immensa gioia hanno potuto godere di una vera e propria festa di motori.

La manifestazione è stata organizzata tutto con estrema dovizia di particolari: è stata allestita una zona di accoglienza, un’area food con tavoli e panche per poter bere e mangiare in comodità e un’ampia zona per l’esposizione delle moto che sono arrivate. Proseguendo nella piazza sono stati disposti stand di attività commerciali e marchi di moto come Triumph Gioia Tauro, QJ Motor Avenoso. L’evento ha visto anche un momento religioso di benedizione dei caschi e di commemorazione di Salvatore, biker di Taurianova, membro del gruppo, scomparso il 30 settembre dello scorso anno in un tragico incidente. A tal proposito, in un clima di commozione generale, è stata consegnata alla famiglia di Salvatore una targa rappresentante la tessera onoraria con numero 001.

Il programma ha previsto gara sound, dove i partecipanti si sono sfidati a colpi di rombo di motore per decretare quale fosse quella più “rumorosa” , vinta da una BMW S1000 rr che ha fatto letteralmente tremare i muri delle abitazioni adiacenti. Durante il pomeriggio è stata premiata ed esposta anche la Moto vincitrice di un contest fotografico lanciato sulla pagina Instagram del gruppo (@iscarburati) nella settimana che ha preceduto l’evento, una splendida Ducati Panigale rossa.

L’intero evento è stato allietato dalla presenza di Studio54Network che dal suo scenografico camion con un gigante ledwall, in diretta radiofonica, ha diffuso musica per tutta la piazza contribuendo a creare un clima di ilarità generale. Non solo, le ragazze dello staff di Studio54, hanno animato la giornata con foto e interviste ai presenti.

Le parole del Presidente del Club, Giuseppe Cannatà

“Non ci aspettavamo questa massiva partecipazione, ma non possiamo che essere orgogliosi e fieri del lavoro che abbiamo fatto”: con queste parole il presidente del club, Giuseppe Cannatá, ha concluso e ringraziato tutto il team Scarburati per il lavoro fatto, gli sponsor che hanno creduto in questo progetto e hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento e ha rassicurato tutti, viste anche le numerose richieste da parte del pubblico, sulla prossima edizione del Motor Show Scarburato 2025: gli Scarburati scalderanno i loro motori e saranno nuovamente pronti a trascinare tutti con la loro passione per le due ruote, la loro energia e l’immensa gioia della condivisione.

