Tris delle italiane in Europa: la Roma si sblocca, Lazio e Fiorentina a punteggio pieno | RISULTATI e CLASSIFICA

I risultati della 3ª Giornata di Europa League sorridono alle italiane. Dopo un pareggio e una sconfitta nelle prime due gare giocate, la Roma trova finalmente i primi 3 punti della sua campagna europea. I giallorossi superano 1-0 la Dinamo Kiev grazie al gol su rigore del bomber Artem Dovbyk che regala la prima vittoria europea in carriera a Juric.

Sorride anche l’altra metà della Capitale. La Lazio completa il tris di successi europei e conferma il primato in classifica a punteggio pieno. Vittoria autorevole per i biancocelesti che superano il Twente 0-2 in trasferta: apre le marcature l’inossidabile Pedro, raddoppia Isaksen nel finale.

San Gallo-Fiorentina 2-4

In Conference League arriva la seconda vittoria per la Fiorentina. La squadra toscana supera 2-4 il San Gallo sudandosi i 3 punti. Svizzeri avanti nel primo tempo con Mambimbi. Nella ripresa Martinez Quarta e Ikonè ribaltano la gara in favore dei viola prima che Gortier pareggi nuovamente i conti.

Al 69′ Ikonè riporta avanti la Fiorentina prima che Gosens, al 93′, chiuda definitivamente i conti. Fiorentina prima a punteggio pieno (6 punti) alle spalle solo del Chelsea a +1 di differenza reti.

Risultati 3ª Giornata Europa League

Giovedì 24 ottobre

Ferencvaros-Nizza 1-0

Francoforte-RFS 1-0

Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad 1-2

Midtjylland-Royale Union SG 1-0

PAOK-Plzen 2-2

Qarabag-Ajax 0-3

Roma-Dinamo Kiev 1-0

Anderlecht-Ludogorets 2-0

Atheltic Bilbao-Slavia Praga 1-0

Porto-Hoffenheim 2-0

Fenerbahce-Manchester United 1-1

Lione-Besiktas 0-1

Malmo-Olympiakos 0-1

Rangers-FCSB 4-0

Tottenham-AZ Alkmaar 1-0

Twente-Lazio 0-2

Classifica Europa League

Lazio 9 Tottenham 9 Anderlecht 9 Ajax 7 Galatasaray 7 Francoforte 7 Midtjylland 7 Athletic Bilbao 7 Bodo/Glimt 7 Lione 6 Rangers 6 Olympiakos 6 FCSB 6 Fenerbahce 5 Porto 4 Slavia Praga 4 Real Sociedad 4 Hoffenheim 4 Roma 4 Plzen 3 Manchester United 3 Elfsborg 3 Ferencvaros 3 AZ Alkmaar 3 Malmo 3 Braga 3 Besiktas 3 Twente 2 Royale Unione SG 1 PAOK 1 RFS 1 Nizza 1 Ludogorets 1 Maccabi Tel Aviv 0 Dinamo Kiev 0 Qarabag 0

Programma 4ª Giornata Europa League

Giovedì 6 novembre

Besiktas-Malmo

Bodo/Glimt-Qarabag

Elfsborg-Braga

FCSB-Midtjylland

Francoforte-Slavia Praga

Galatasaray-Tottenham

Ludogorets-Athletic Bilbao

Nizza-Twente

Olympiakos-Rangers

Royale Union SG-Roma

Ajax-Maccabi Tel Aviv

AZ Alkmaar-Fenerbahce

Dinamo Kiev-Ferencvaros

Hoffenheim-Lione

Lazio-Porto

Manchester United-PAOK

Plzen-Real Sociedad

RFS-Anderlecht

