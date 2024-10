Risanamento a Messina, lunedì la consegna dei lavori dell’area di salita Tremonti

StrettoWeb

Dalla baraccopoli agli spazi verdi, alle zone attrezzate per lo sport e per i più piccoli, fino ai percorsi pedonali. Lunedì 7 ottobre alle 10.00 si terrà la consegna dei lavori di riqualificazione ambientale dell’area di Salita Tremonti all’impresa Emma Lavori Coop. Gli interventi interessano un’area di 4.400 mq per un importo al netto del ribasso d’asta di 809.434,65 euro e prevedono la realizzazione di spazi attrezzati, percorsi pedonali, implementazione delle aree a verde ed alberatura, lavori di sistemazione di carattere stradale.

Saranno presenti alla consegna dei lavori il sub commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina Marcello Scurria, la prefetta Cosima Di Stani, il sindaco Federico Basile, l’architetto Grazia Marullo coordinatrice del settore tecnico dell’ufficio commissariale, il vice sindaco Salvatore Mondello e il presidente di ArisMe Vincenzo La Cava. Presenti alla consegna anche il soggetto attuatore ingegnere capo del Genio Civile Santi Trovato, il rup del Genio Civile ingegnere Giovanna Grinciari e l’architetto Elisa D’Arrigo (direttore dei lavori).

