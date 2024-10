Rinnovamento al vertice dell’ODCEC di Paola: i NOMI degli eletti

StrettoWeb

Importanti cambiamenti all’interno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Paola, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Giovanni Cauteruccio e Adolfo Zupi. A ricoprire i loro posti nel Consiglio saranno Gianluca Cannata, già consigliere nella precedente legislatura, ed Emilio Corno, stimato professionista del territorio.

Significativi anche i nuovi avvicendamenti nelle cariche di Segretario e Vice Presidente. Ortenzia De Grazia, professionista di Amantea, è stata nominata Vice Presidente, succedendo a Salvatore Impieri, mentre Nazareno Di Renzo, attuale Presidente dell’Unione Giovani Commercialisti di Paola, è stato designato nuovo Segretario, prendendo il posto di Antonio Forestieri.

Durante l’assemblea, il Presidente dell’Ordine, Fernando Caldiero, ha voluto esprimere parole di ringraziamento e apprezzamento per i consiglieri uscenti, sottolineando il contributo significativo che hanno dato durante il loro mandato e riferendosi in particolare al collega Giovanni Cauteruccio ha evidenziato come: “Il suo impegno ha lasciato un segno tangibile nel nostro Ordine e il suo apporto è stato prezioso per la crescita dell’intera comunità professionale”.

Accolti con grande entusiasmo, i nuovi consiglieri Cannata e Corno si sono detti pronti a portare avanti il lavoro svolto finora, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione dell’Ordine. Cannata, forte del’esperienza maturata nella precedente legislatura, ha dichiarato: “Sono onorato di tornare a far parte di questo Consiglio e di poter contribuire ancora una volta al suo sviluppo. Il nostro obiettivo sarà continuare a lavorare con impegno e serietà per tutti gli iscritti”.

Il Presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a Salvatore Impieri e Antonio Forestieri per l’eccellente lavoro svolto nelle loro rispettive cariche, sottolineando l’importanza del loro apporto nella crescita dell’Ordine.

I riflettori si sono poi spostati sui nuovi incarichi: Nazareno Di Renzo e Ortenzia De Grazia, figure già ampiamente note e apprezzate nella comunità professionale locale. Di Renzo, nel suo primo intervento come Segretario, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e l’obiettivo di continuare a promuovere iniziative di alto profilo per la categoria. “È un grande onore per me assumere questo ruolo di responsabilità. Insieme al Consiglio, ci impegneremo a costruire un Ordine sempre più vicino alle esigenze dei nostri iscritti, con particolare attenzione ai giovani professionisti, che rappresentano il futuro della categoria”, ha dichiarato Di Renzo.

Anche Ortenzia De Grazia ha espresso la sua soddisfazione per la nomina a Vice Presidente: “Questo incarico è per me una sfida stimolante, che affronterò con grande impegno e dedizione. Il nostro Ordine deve continuare a essere un punto di riferimento per i commercialisti del territorio, puntando sulla formazione e sul supporto alla crescita professionale”.

Concludendo, il Presidente Caldiero ha voluto ribadire l’importanza di questo rinnovamento, definendolo un passo importante verso il rafforzamento del’’Ordine e la sua proiezione verso il futuro: “questi cambiamenti rappresentano un segnale di vitalità e dinamismo. Con una squadra coesa e determinata, sono certo che continueremo a lavorare con passione per valorizzare la nostra professione e affrontare le sfide che ci attendono”.

L’ODCEC di Paola, quindi, si proietta verso una nuova fase, con un Consiglio rinnovato e pronto a intraprendere nuove iniziative a beneficio della categoria e del territorio.

