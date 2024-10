Regione Calabria e Città dell’Olio: un patto per l’olivicoltura calabrese

StrettoWeb

La Regione Calabria e l’Associazione nazionale Città dell’Olio insieme per promuovere l’olivicoltura calabrese. Domenica 30 settembre è stato approvato con delibera regionale il Protocollo d’Intesa firmato dall’amministrazione regionale e la rete degli oltre 500 territori olivati italiani.

L’accordo nasce per divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, informare e tutelare il consumatore. Ma ha come obiettivi anche la valorizzazione delle denominazioni di origine, l’organizzazione di eventi e l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing.

Il Protocollo rappresenta un passo in avanti nella direzione della messa a punto del Piano Regionale Olivicolo e uno strumento per dare vita a progettualità specifiche nell’ambito del “Turismo dell’Olio”. Inoltre, le parti si impegnano a sostenere progetti pilota e strategie di sviluppo per il recupero degli oliveti abbandonati e a pianificare specifiche azioni di formazione con l’ausilio di organizzazioni di produttori e assaggiatori di olio EVO da realizzare nei ristoranti e nelle imprese e a beneficio dei consumatori. Prevista anche l’organizzazione di convegni e momenti di approfondimento sull’olio extra vergine di oliva e i suoi territori di origine e di iniziative comuni come la partecipazione a fiere. Un focus specifico di interventi riguarderà la ristorazione di qualità italiana con al centro gli oli calabresi.

“Siamo molto soddisfatti, perché la firma del Protocollo è un primo e significativo passo verso l’approvazione del Piano Olivicolo Regionale – ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente delle Città dell’Olio – attraverso il lavoro prezioso del nostro Coordinamento regionale abbiamo portato a casa un risultato storico ponendo sul tavolo alcune importanti progettualità che riguardano l’oleoturismo, il recupero degli oliveti abbandonati e la formazione. Condividiamo con il Presidente Occhiuto e con l’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo che ringrazio, una visione comune sul tema dello sviluppo sostenibile e siamo fiduciosi di poter fare un buon lavoro insieme“.

“Oggi è un giorno di festa per i produttori di olio calabresi. La filiera olivicola torna ad essere al centro delle politiche di sviluppo promosse dalla Regione – ha dichiarato Carmelo Versace membro di Giunta delle Città dell’Olio – le 20 Città dell’Olio della Calabria sono pronte a dare il loro contributo nella ideazione e realizzazione di progetti comuni volti alla valorizzazione dell’olio EVO di qualità prodotto con grande passione dai nostri olivicoltori“.

