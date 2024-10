Reggio Calabria, Liceo Artistico a Roma: l’opera di un’allieva alla Mostra-Concorso della V Biennale

StrettoWeb

Il Liceo Artistico “Preti- Frangipane” di Reggio Calabria è presente alla Mostra – Concorso della V Biennale Nazionale dei Licei Artistici italiani indetta dal MIM e inaugurata a Roma presso il Museo delle Civiltà giorno 1° ottobre 2024. L’opera selezionata (alcune immagini nella gallery in alto a corredo dell’articolo) è una installazione realizzata dall’allieva Selene Yvonne Mayaud, frequentante la classe 5ª C indirizzo Figurativo Plastico- Scultoreo del Liceo, e declinata sul tema del sogno, motivo ispiratore per questa edizione della Biennale: “Il Sogno”. Il Sogno è l’infinita ombra del vero, Giovanni Pascoli, Alexandros, da Poemi conviviali.

L’opera

Si tratta un’installazione che si compone di elementi in ferro, lavorati manualmente e caratterizzati da una delicata cromia rosacea, che riproducono fiori di papavero disposti a cerchio, come a voler delimitare uno spazio sospeso, onirico, al cui interno sono sparsi frammenti di specchio che riflettono il profilo di Selene, l’autrice, intenta a suonare un’arpa a forma di mezzaluna.

“Selene nel sogno” è quindi un’opera autobiografica, che ci trasporta verso una dimensione “altra”, resa ancora più poetica grazie alla musica che guida Selene, personificazione della Luna e dell’anima dell’autrice, nell’infinità del cosmo. Una composizione delicata, giocata con pochi elementi poveri, che riescono tuttavia a conferire all’insieme il senso della leggerezza e dell’effimero, come sono i sogni d’altronde, e che esprime oltremodo il desiderio di Selene di sognare e spingere lo sguardo oltre, verso orizzonti misurati su melodie armoniche, oltre il contesto attuale, pervaso di tanta complessità, violenza e intolleranza.

L’orgoglio della scuola

“Un plauso va sicuramente alla nostra allieva, alle docenti dell’ indirizzo plastico-scultoreo, Marzia Misitano e Loredana Scopazzo, che hanno seguito con professionalità l’iter progettuale di Selene nei lunghi mesi di preparazione. La stessa Selene ha inoltre realizzato un video a corredo dell’opera, una vera e propria narrazione del processo creativo ed emotivo che ha accompagnato il suo impegno”, si legge nel comunicato dell’istituto, a firma della docente Roberta Filardi.

“L’opera “Selene nel sogno” è pubblicata nel bellissimo catalogo edito da Gangemi, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, e con il discorso inaugurale del ministro On. Giuseppe Valditara (Ministero dell’Istruzione e del Merito). Un lavoro che dimostra la qualità del Liceo Artistico di Reggio Calabria, da sempre fucina di talenti e luogo dinamico, nel quale prendono vita iniziative culturali di spessore che ne qualificano l’offerta formativa. Un traguardo prestigioso dunque per la nostra studentessa, Selene Mayaud, per la dirigente, Avv. Lucia Zavettieri, e per la Scuola tutta”.

