Anche in provincia di Reggio Calabria tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Giovedì 10 ottobre si svolgerà la sessione dal titolo “Le sfide culturali della comunicazione inclusiva nell’epoca della multicanalità” nel corso del quale esperti di letteratura, giornalismo e arti visive parleranno del ruolo chiave della comunicazione quotidiana nel costruire una società più aperta, consapevole, che comprenda e valorizzi le diversità.

Parole e immagini sono gli strumenti primari che utilizziamo per relazionarci con gli altri, riflettono la nostra percezione della realtà influenzando il modo in cui vediamo noi stessi e tutto ciò che ci circonda. Ogni termine che utilizziamo porta con sé una storia, un bagaglio di significati e spesso di pregiudizi.

Il concetto di linguaggio inclusivo si estende alle diverse modalità espressive, sia verbali che figurative. L’arte per sua natura può sfidare pregiudizi e stereotipi, creando un dialogo visivo sull’inclusione e la diversità, superando le barriere linguistiche e contribuendo a scardinare abitudini sociali. Le immagini hanno il potere di suscitare emozioni immediate e profonde, generando empatia e aiutando a comprendere meglio le esperienze che non appartengono al proprio vissuto. Gli strumenti che gli artisti hanno a disposizione sono molteplici, dalle immagini ai murales, dalle installazioni al design che ha un impatto profondo sulle nostre vite quotidiane e può svolgere un ruolo cruciale nel promuovere l’inclusività in modo tangibile e concreto.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 15:00 e sarà possibile presentare anche delle domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni. Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

