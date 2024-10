Reggio Calabria, viaggio nella storia di Villa San Giuseppe

StrettoWeb

Una giornata intensa, quella di Sabato 5 Ottobre, nel piccolo Borgo di Villa San Giuseppe, situato alle porte dell’Aspromonte, nella splendida Vallata del Gallico. L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, ha organizzato l’ importante evento storico/culturale “Villa San Giuseppe nella Vallata del Gallico – Trame d’acqua – un viaggio affascinante attraverso la storia di Villa San Giuseppe, e il ruolo cruciale delle fiumare nella sua evoluzione, mirando ad esplorare come l’acqua, sotto forma di fiumare, abbia modellato il paesaggio, la cultura e la vita quotidiana di questa comunità.

L’evento ha avuto inizio già al mattino. Una rappresentanza dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, ha incontrato i bambini della locale Scuola Primaria. “Abbiamo voluto coinvolgere all’Evento anche i nostri bambini sul tema che nel pomeriggio sarebbe stato trattato dai “grandi” e cioè il territorio della Vallata del Gallico ed in particolare Villa San Giuseppe e gli antichi mestieri”, dice Emanuela Richichi, Vice Presidente dell’Ass. Amici di Villa San Giuseppe.

“I ragazzi ci hanno donato un loro lavoro che consiste in uno splendido addobbo autunnale molto apprezzato durante l’evento pomeridiano Grazie di cuore alla Dirigente Scolastica Avv. Simona Sapone, ed alla Prof.ssa Antonella Giordano che ci hanno concesso l’incontro con i bambini Un plauso ai miei Amici Andrea Romeo, Concetta Vilasi, Maria Chiara Ambrogio ed alla Vice Presidente della nostra Associazione Emanuela Richichi, per come hanno organizzato e trattato l’incontro”, evidenzia con soddisfazione Angelo Siclari, Presidente dell’Associazione..

L’intervento dei 5 relatori

A partire dalle 16, ospiti speciali, che hanno affascinato il numeroso pubblico presente, sono stati i 5 relatori intervenuti, che hanno saputo contribuito a promuovere la consapevolezza storica e culturale di Villa San Giuseppe, evidenziando l’importanza delle fiumare che nella storia e nell’ecologia della regione hanno favorito il dialogo sulla conservazione del patrimonio naturale e culturale.

Francesco Tripodi – “Un mondo nuovo ripartizione delle acque e invenzione del paesaggio nella vallata del Gallico dal 1815 al 1860”.

Domenico Malaspina – “Il mulino di Villa San Giuseppe e le altre macchine idrauliche della vallata del Gallico”.

Antonino Sapone – “Movimenti migratori nella vallata del Gallico dal XVI al XIX secolo”.

Alfonso Picone Chiodo – “L’altro Aspromonte: etica del camminare”.

Domenico Mazzù – “Marinai e commerci a Gallico tra il XVIII° e il XIX° secolo”.

Le parole di Angelo Siclari, Presidente dell’Associazione

“Un evento affascinante che ha riportato indietro nel tempo il nostro piccolo Borgo”, aggiunge Angelo Siclari. “Colgo l’occasione per ringraziare la Dott.ssa Angela Pulejo, Direttrice dell’Archivio di Stato e tutto il suo staff per l’attenzione posta su questo territorio. Grazie all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria per il Patrocinio dato. Gradito l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra, del Sindaco di Sant’Alessio, di Don Francesco Velonà Parroco di Villa San Giuseppe, del Consigliere Comunale Giuseppe Giordano”.

“Molto apprezzati alcune esposizioni di artigiani locali, come ad esempio la lavorazione del bergamotto, la realizzazione dei cesti, di miele, candele al miele, marmellate di frutta e lavorazioni ad uncinetto di alta qualità. Come Associazione – continua Angelo – stiamo cercando di dare un contributo alla riqualificazione e rivalutazione del nostro territorio, attraverso iniziative di questo tipo, soprattutto nel ricordo dei nostri anziani che nel passato hanno dato tutto loro stessi curando questo paesaggio della Vallata del Gallico con tanto amore e fatica. A loro che non ci sono più, l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, con questo evento, li ricorda con vivo sentimento di affetto e riconoscenza”.

