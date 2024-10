Reggio Calabria: lo studio di psicoterapia Ghenés presenta il mese del benessere psicologico 2024

StrettoWeb

Il Mese del Benessere Psicologico è un’iniziativa organizzata su tutto il territorio nazionale, volta a sensibilizzare e diffondere la cultura del benessere mentale. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita e prevenire difficoltà nelle relazioni con sé stessi e con gli altri. La ricerca del benessere personale favorisce la crescita individuale e migliora la coesione sociale. Questo mese di attività è possibile grazie all’impegno di psicologhe e psicologi, che offrono consulenze e seminari aperti a tutti.

Come ogni anno lo studio di psicoterapia Ghenés aderisce con due iniziative gratuite di FORMAZIONE e PSICOTERAPIA:

1- Sabato 12/10 h. 15,00 – 20,00

Workshop “VINCE CHI AMA” – Psicoterapia e formazione in gruppo per relazioni consapevoli e felici. La giornata di formazione in gruppo si articola in due fasi: una teorica, una esperienziale e di lavori in gruppo. Vedremo quali sono i comportamenti, gli atteggiamenti, le modalità che rendono nutriente e gioioso lo stare in relazione. Comprenderemo su quali blocchi, ferite e credenze limitanti necessitiamo di lavorare per accrescere la nostra capacità di amare e di farci amare.

2- Domenica 13/10 h. 15,00 – 20,00

COLLOQUI GRATUITI a studio e online.

Una sessione con una delle psicologhe e psicoterapeute dello studio per lavorare sui tuoi punti di forza e aree di miglioramento in amore.

È possibile prenotare un colloquio da 30′ in presenza (via Zecca 7, Reggio Calabria) con le dottoresse dello studio. La disponibilità è limitata, verranno prese in considerazione le richieste di consulenza in ordine di arrivo, fino a esaurimento posti.

Per info e prenotazioni occorre compilare il form al seguente link:

https://form.jotform.com/Bruciafreddo/mesedelbenesserepsicologico2024 o telefonare al 342 032 42 93.

