Reggio Calabria, storia e legame col territorio in due eventi tra Museo e Biblioteca De Nava | INFO

StrettoWeb

Il Museo Archeologico e la Biblioteca Pietro De Nava saranno gli spazi di due distinte manifestazioni promosse dall’Associazione Culturale Anassilaos dedicate alla Città di Reggio Calabria, alla sua storia, alle sue piazze, alla sua arte. Di seguito i due eventi, i luoghi, le date e tutte le info.

L’evento al MArRC

Mercoledì 23 ottobre alle ore 17,00 presso il MaRC, promossa dal Centro Studi per la Cultura dell’Architettura e del Paesaggio di Anassilaos, congiuntamente con il Museo Archeologico Nazionale, e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria e dell’Associazione Nike, il Prof. Arch. Renato Laganà, già docente presso l’Università Mediterranea terrà una conversazione sul tema “Piazza Garibaldi uno spazio urbano tra passato e presente” che si inserisce in un percorso di approfondimento sulle strutture urbane di Reggio Calabria che fa seguito all’incontro in precedenza dedicato a Piazza del Popolo.

Lo studioso ripercorrerà le vicende più significative di uno spazio da sempre centrale per la Città con la sua stazione e il monumento all’Eroe dei Due Mondi con la celebre statua eretta nel 1884 opera di Rocco Larussa poi sostituita da quella opera del grande Alessandro Monteleone. Una Piazza da qualche anno al centro dell’attenzione dei Reggini e degli archeologi per il ritrovamento di quel manufatto di probabile origine romana che ha dato origine ad una serie di scavi da poco conclusi. All’incontro porteranno i saluti introduttivi Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC, Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos, Ilario Tassone, Presidente dell’OAPPC di Reggio Calabria Irene Calabrò, Presidente dell’Associazione Nike. Introdurrà l’ospite Antonella Postorino, Referente del Centro Studi Anassilaos per la cultura dell’Architettura e del Paesaggio, interverrà Claudio Sergi, membro del Centro Studi per la Cultura dell’Architettura e del Paesaggio Anassilaos.

L’evento alla Biblioteca De Nava

Il giorno successivo, 24 ottobre, alle ore 16,45, presso la Sala Giuffrè della Biblioteca De Nava, la Prof.ssa Roberta Filardi, Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico Mattia Preti-Frangipane di Reggio Calabria, terrà una conversazione sul tema “L’arte di Alessandro Monteleone in dialogo con la città” che inaugura una serie di viaggi nell’arte figurativa di Reggio Calabria. Alessandro Monteleone (Taurianova 1897- Roma 1967) scultore calabrese è stato un artista prolifico e versatile, che rivestì un ruolo interessante nel panorama artistico italiano del Novecento. Artista completo maturò negli anni una sua cifra stilistica, in un contesto culturale, il Novecento, attraversato da opposte ricerche estetiche nel dibattito fra classicisti e modernisti.

Le numerose opere del maestro che trovano posto in alcune chiese, in spazi urbani, palazzi pubblici, e musei di Reggio Calabria testimoniano, oltremodo, il legame mai interrotto con la sua terra d’origine, come pure con intellettuali e artisti calabresi, quali Leonida Repaci, Alfonso Frangipane, Corrado Alvaro, Andrea Alfano, di cui ci ha lasciato memorabili ritratti, pervasi di una forte carica emotiva. La studiosa analizzerà una ristretta selezione di opere reggine, diverse per soggetto, formato, e tecniche esecutive, al fine di raccontare questo importante interprete della cultura figurativa del Novecento, nel segno di un’eredità artistica straordinaria per la nostra città. All’incontro porterà il saluto la Dott.ssa Daniela Neri, responsabile della Biblioteca De Nava.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.