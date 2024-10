Reggio Calabria, spostato live di Fabio Concato al teatro Cilea

StrettoWeb

Per impegni improrogabili dell’artista, il grande live del 6 marzo 2025 di Fabio Concato, organizzato dall’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli inserito nella stagione teatrale al “Cilea” di Reggio Calabria, è stato spostato a domenica 9 Marzo. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, come anche la location (il teatro Francesco Cilea) e l’orario (20,45).

“È un evento da non perdere – afferma il direttore artistico dell’Oda Peppe Piromalli -. Il maestro Concato guiderà gli spettatori in un incredibile viaggio musicale attraverso i suoi successi, carichi di ricordi ed emozioni. Reggio vivrà una serata unica ed indimenticabile con un cantautore di nicchia che, insieme ai suoi strumentisti, ci donerà meravigliose melodie, racconti e aneddoti”.

