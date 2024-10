Reggio Calabria, da Spazio Open un bolognese di nascita col cuore calabrese: ospite Carlo Scalfaro

StrettoWeb

Un bolognese di nascita col cuore calabrese sarà l’ospite della libreria Spazio Open di Reggio Calabria giovedì 24 ottobre. Stiamo parlando di Carlo Scalfaro. È in libreria da pochi mesi il suo libro racconto lungo “Le Guance Rosse”, edito da Città del Sole Edizioni. Come sottolinea l’autore (ex sindacalista, dirigente politico), “ho voluto assemblare una serie di storie diverse, di narrazioni, di confidenze appena accennate, che ho raccolto serbandole nella memoria, durante il mio peregrinare giovanile tra i paesi delle zone interne, nel ventre profondo di una Calabria che forse non esiste più o cova ancora sotto altre spoglie”.

“In sei anni di permanenza tra le brume e le alluvioni della Emilia-Romagna, ma anche tra straordinarie bellezze artistiche e una vivace vita culturale, ho fatto solo tre brevissimi ritorni in Calabria. Mi accingo adesso a fare un altro breve ritorno in occasione delle presentazioni del mio libro. Spero davvero in queste occasioni di poter rivedere e abbracciare le tante amiche e i tanti amici della mia Calabria“, aggiunge. L’appuntamento sarà alle ore 18.30 di giovedì 24 presso la libreria, sita in in via dei Filippini, 23. Il giorno dopo, venerdì 25, sarà invece a Catanzaro, alla Biblioteca Comunale “De Nobili”.

Così racconta Aldo Libri, che ha organizzato questo incontro con Eleonora Scrivo. “Qualcuno mi ha chiesto cosa penso del libro di Carlo Scalfaro e rispondo: prendete la Recherche, mantenete lo stesso rigore e gradevolezza di scrittura, spostate la scena in Calabria e avrete il libro di Carlo Scalfaro che rispetto alla Recherche ha il pregio insuperabile di essere concentrato come il ragù che ha conosciuto 8 ore di cottura a fuoco lento. Il massimo della vita”.

