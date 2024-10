Reggio Calabria: che sorpresa sul Lungomare, spunta un cestino intelligente | FOTO

StrettoWeb

Che bella sorpresa sul Lungomare di Reggio Calabria, è spuntato il primo cestino intelligente. I cestini intelligenti sono molto green e consentono di ridurre le emissioni di CO₂ in quanto vengono svuotati solo quando è necessario. Il cestino, installato da Ecologia Oggi, azienda di gestione dei rifiuti a Reggio Calabria, potrà conferire rifiuti indifferenziati.

Cosa sono i cestini intelligenti

I cestini intelligenti sono contenitori per i rifiuti che utilizzano tecnologie avanzate per migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti. Ecco alcune delle caratteristiche principali. Molti cestini smart sono dotati di sensori che monitorano il livello di riempimento, inviando notifiche quando il cestino è quasi pieno, così da ottimizzare i percorsi di raccolta.

Compattazione automatizzata dei rifiuti

Alcuni cestini intelligenti sono dotati di un sistema di compattazione integrato che permette di ridurre il volume dei rifiuti e quindi di aumentarne la capacità, riducendo la frequenza delle operazioni di raccolta.

Connettività e comunicazione

I cestini intelligenti spesso si collegano tramite reti Wi-Fi, LTE, o altre reti, trasmettendo dati in tempo reale. Attraverso app o dashboard centralizzati, i gestori possono monitorare lo stato dei cestini, programmare le raccolte, e ottimizzare le operazioni logistiche.

Alimentazione dei cestini intelligenti

La maggior parte dei cestini intelligenti sono alimentati da pannelli solari, rendendoli autonomi dal punto di vista energetico e riducendo l’impatto ambientale.

Il coperchio è realizzato in acciaio inossidabile tipo 316, resistente a tutti i tipi di condizioni atmosferiche e agli acidi dei rifiuti. Si blocca automaticamente quando il bidone viene rilevato come pieno. In ogni caso, il cestino può anche essere bloccato tramite la piattaforma cloud.

I cestini sono dotati di un display personalizzato

Un display personalizzato che incoraggia il pubblico a gettare i rifiuti nel bidone. Può anche indicare il livello di riempimento del bidone e persino mostrare il logo della città. Dotati di illuminazione LED 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i bidoni sono facilmente visibili al buio.

Come conferire i rifiuti

I cestini sono dotati di un pedale zincato per un conferimento igienico, il pedale è la migliore opzione per gli spazi pubblici: consente all’utente di aprire facilmente il contenitore ad energia solare per smaltire i rifiuti senza dover toccare il coperchio con le mani. Il coperchio si chiude automaticamente.

Posacenere integrato

Il posacenere integrato previene i rischi di incendio raccogliendo separatamente i mozziconi di sigaretta. Il posacenere è a filo con la porta, il che impedisce all’acqua di entrare. Il vano rimovibile all’interno assicura una facile pulizia.

