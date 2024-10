Reggio Calabria, si incontrano a 30 anni dal diploma e scoprono di aver avuto la stessa moglie!

StrettoWeb

La mitica 5ª F del Geometra Augusto Righi di Reggio Calabria si ritrova a 30 anni dal diploma del 1994. La 5ª F nota alle cronache di allora per essere stata la promotrice dell’autogestione pacifica che coinvolse tutte le scuole reggine degli anni ’90 per i diritti dello studente, non finisce di sorprendere neanche nel terzo millennio inoltrato: durante la cena, infatti, salta fuori un altro evento clamoroso.

Due ex studenti, infatti, attualmente separati, scoprono di avere avuto la stessa moglie! Dopo un un po’ di incredulità ed imbarazzo iniziale finisce però fortunatamente con due risate e qualche bicchiere distensivo di vino….

