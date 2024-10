Reggio Calabria, sequestrati 165 kg di prodotti alimentari scaduti in un mini market della Piana: maxi multa al titolare | DETTAGLI

StrettoWeb

Gli Agenti della Polizia di Stato della Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, unitamente agli Ispettori Sanitari Tecnici del SIAN di Palmi – ASP Reggio Calabria, hanno espletato un’attività di controllo finalizzata al contrasto delle violazioni in materia ambientale e sicurezza alimentare e del lavoro.

Gli operatori si sono concentrati nel Comune di Rosarno ed hanno accertato in un’attività commerciale la presenza 165 kg di alimenti surgelati e non, di vario genere (vegetali, carne, gelati, dolciumi), in parte scaduti ed in parte privi di tracciabilità, conservati all’interno di un unico banco frigo a disposizione dei clienti.

Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati in custodia alla titolare del market, con l’obbligo di custodirli nelle condizioni in cui si trovano a disposizione dell’autorità amministrativa competente, che provvederà alla distruzione. Alla titolare sono state altresì irrogate sanzioni amministrative per oltre 1500,00 euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.