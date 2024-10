Reggio Calabria, sequestrata la nota focacceria Etto del corso Garibaldi | DETTAGLI

StrettoWeb

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha sequestrato la nota focacceria Etto sita sul corso Garibaldi, nel cuore della città, a pochi metri dal Teatro Cilea e da piazza San Giorgio. I sigilli al locale sono stati apposti per inottemperanza ad un precedente obbligo di chiusura. Sempre in queste ore, gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Salvatore Zucco hanno sequestrato circa 300 pezzi privi di marcatura CEE o di istruzioni in lingua italiana in un negozio di cittadini cinesi.

A corredo dell’articolo le immagini delle operazioni a tutela della legalità:

