Dal Conservatorio al palcoscenico: Scuole all’Opera e opportunità per gli studenti del Cilea

StrettoWeb

Affiancare a protagonisti esperti e blasonati i giovani meritevoli è una mission che Scuole all’Opera pratica da diversi anni. Da un lato si offre al nuovo pubblico un prodotto artistico di livello alto, dall’altro si offre l’opportunità ad artisti emergenti ed in luce della città e della regione di costruire esperienze artistiche formative e d’ausilio alla carriera musicale.

Da questi presupposti nasce la collaborazione dell’Associazione Nuovo Laboratorio Lirico con il Conservatorio Francesco Cilea, creare un ponte per tanti musicisti che possano trovare un’esperienza formativa a kilometro 0, cosa non facile per giovani artisti. Da anni già molti studenti dei corsi avanzati e laureati trovano spazio in organico nell’Orchestra del Teatro Cilea, unica realtà del territorio con un percorso professionale costante e punto di riferimento in città e per Teatri della Regione Calabria e Sicilia (ricordiamo la partecipazione recente al Festival di Taormina Arte).

Alla produzione di Gianni Schicchi, in scena dal 18 Novembre al Teatro Cilea, i protagonisti, dunque, cantanti con carriere internazionali come: Francesco Vultaggio (Gianni Schicchi), reduce dal successo milanese dei giorni scorsi al Teatro Carcano proprio nel ruolo del protagonista della commedia di Puccini; Federico Buttazzo (Rinuccio), ruolo già all’Opera di Varna; Maurizio Muscolino (Simone), Alessandro Vargetto (Maestro Spinelloccio e Messer Amantio De Nicolao) e Salvo Riela (Marco), importanti solisti di grande esperienza ed Artisti del Teatro Bellini di Catania; e ancora Gabriella Grassi (Zita) Davide Benigno (Gherardo) e Demetrio Marino (Pinellino); presenti molte voci del territorio reggino, metropolitano e siciliano dunque, ed ex allievi del Conservatorio Cilea come Eva Catherine Polimeni (Lauretta) ed Ilenia Morabito (Nella).

Accanto a veterani e professionisti ci saranno anche i giovani artisti del Conservatorio Cilea, dalle splendide voci di Roberta Panuccio e Domenico Cagliuso, rispettivamente La Ciesca e Betto di Signa, al M° di Palcoscenico Rocco Catania (compositore e pianista) e a Carlo Colico, studente di composizione (impegnato anche in altre attività dell’Orchestra del Teatro Cilea), che sarà impegnato nella duplice veste di attore e aiuto alla Regia del M° Gaetano Tirotta.

Grande soddisfazione è espressa dal Direttore del Conservatorio Cilea il Prof. Francesco Romano, sempre propositivo alle iniziative di collaborazione con l’associazione Nuovo Laboratorio Lirico e l’Orchestra del Teatro Cilea, che come per questa estate, con i Concerti tenutisi a Palazzo San Giorgio, dai balconi, rinnova l’entusiasmo per iniziative che possano offrire agli studenti opportunità di crescita artistica e di consolidamento dei percorsi di studio. Quindi molti giovani del Conservatorio, dalla buca al palcoscenico fino al retro palco.

Una città che investe in sinergie propositive, offerta artistica di alto spessore per il giovane pubblico ed opportunità artistiche per gli artisti emergenti, una rete di collaborazioni attive e propositive da professionalità che guardano con passione e dedizione al territorio: Scuole all’Opera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.