Reggio Calabria: San Nicola di Cannavò ospiterà Pompieropoli

StrettoWeb

Domani, domenica 27 ottobre, il Cric (Centro Ricreativo) San Nicola di Cannavò ospiterà Pompieropoli, un evento dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni, pensato per avvicinarli al mondo della sicurezza e della gestione delle emergenze. Organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve insieme all’ASD Scuola Calcio Ape Reggina, entrambe guidate da don Giovanni Gattuso, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, l’iniziativa si svolgerà dalle 15.30 alle 18.30.

Durante Pompieropoli, i partecipanti affronteranno percorsi interattivi che li guideranno nell’apprendimento di nozioni fondamentali di primo soccorso e nell’uso dei mezzi antincendio. Sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco, i bambini vivranno esperienze immersive che stimoleranno il loro interesse e li aiuteranno a diventare cittadini più consapevoli e responsabili.

Inoltre, ci sarà un punto ristoro organizzato dalla Parrocchia dove i piccoli potranno gustare deliziosi snack, tra cui lo zucchero filato, per rendere l’esperienza ancora più dolce e divertente. Al termine dell’evento, ogni partecipante riceverà un attestato di “Giovane Pompiere”, un riconoscimento per il loro impegno e apprendimento.

Il parroco don Gattuso sottolinea l’importanza di iniziative come Pompieropoli per bambini, evidenziando come “queste esperienze educative e ludiche non solo intrattengano, ma anche formino i più giovani a comportamenti responsabili e alla sicurezza”. “Pompieropoli – afferma don Gattuso – offre ai bambini l’opportunità di apprendere le basi della prevenzione degli incendi e della protezione civile in un ambiente divertente, stimolando valori come la cooperazione e il rispetto per gli altri. Inoltre, crea momenti di socializzazione e comunità, rafforzando i legami tra le famiglie e il territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.