Reggio Calabria, è stato ritrovato dopo mesi Alessandro Lucà: era scomparso da agosto

StrettoWeb

Era scomparso da agosto e sui social era partito l’appello per ritrovarlo. Ieri, dopo mesi, è stato ritrovato Alessandro Lucà, 27enne di Marina di Gioiosa. “Cerco mio figlio Alessandro di cui l’ultimo contatto risale da Roma oltre un mese fa. Indossava pantaloncino e maglietta rossa da bagnino e uno zainetto rosso sulle spalle! Se qualcuno dovesse vederlo vi prego di darmi notizie grazie!”, aveva scritto la mamma.

Ora la stessa mamma annuncia il ritrovamento: “Alessandro è stato ritrovato e sta bene! Stiamo andando a Roma da lui! Grazie a tutti voi per esserci stati vicini, grazie alle forze dell’ordine che l’hanno individuato, grazie alla trasmissione “Chi l’ha visto”, all’associazione Penelope, in particolare al signor Rocco Micale che si è impegnato tantissimo ! Grazie anche a tutti i giornalisti che hanno diffuso la notizia utile per la ricerca!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.