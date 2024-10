Reggio Calabria, riparte il Terzo Campionato di Basket ASC | INFO

StrettoWeb

Prontissimi per la partenza della terza stagione di Basket ASC dopo l’enorme successo delle ultime. A Basile e Simone piace stupire, instancabili, come sempre, nell’organizzazione di un Campionato che in solo tre anni ormai è tra gli appuntamenti più seguiti nel mondo della palla a spicchi reggina.

Al di là dell’agonismo e del successo in termini di partecipazione i campionati pallacanestro ASC hanno da sempre un taglio differente. Campionati al plurale, sì!

Da quest’anno l’offerta prevede una “LEGA SILVER”, il campionato dedicato agli over 16 (con giocatori non tesserati FIP o partecipanti al solo campionato DR2 (ex Promozione) con costi di iscrizione e affiliazione dimezzati rispetto all’anno scorso, e a partire da oggi, voluto tantissimo dagli organizzatori, la “LEGA GOLD”.

Quest’ultimo è un campionato sperimentale a cui possono partecipare i c.d. “parametrizzati”, che per ovvie ragioni non possono oggi prendere parte ai campionati federali ma che sappiamo essere in moltissimi in città e in regione. Ovviamente nei roster delle varie squadre possono avere spazio anche tesserati militanti nel campionato di DR1 (ex D). Tutto ciò per rendere accessibile a tutti il gioco della pallacanestro e allo stesso tempo regalare ai partecipanti un campionato più agonistico a avvincente.

Il sogno sarebbe rivedere sul parquet giocatori che hanno scritto la storia della pallacanestro reggina e non, che riprendano a sfidarsi in incontri mozzafiato.

“I giocatori parametrizzati sono tantissimi qui da noi ed è un enorme peccato non poterli rivedere in campo. Nella mia esperienza da dirigente prima e da arbitro federale ho assistito a gare super e mi piacerebbe rivedere amici e giocatori top, che a causa dei parametri hanno dovuto pensionarsi anticipatamente. Di questo campionato, in cui ribadiamo possono prendere parte anche giocatori che militano nel campionato FIP DR1 (ex D), di sicuro ne beneficerebbe l’intero settore cestistico calabrese.

Chi non è un addetto ai lavori, questo campionato è praticamente dedicato a coloro che avrebbero potuto tranquillamente partecipare oggi alla serie D (FIP) o anche ad una C interregionale, ma che a causa del costo del proprio cartellino non possono farlo. Ed è per questo che abbiamo deciso di tagliare i costi di iscrizione e affiliazione” dichiara il Responsabile Basket ASC Reggio Calabria, Giovanni Simone.

“Conosciamo bene i regolamenti e sappiamo delle difficoltà di partecipazione ai vari campionati, ma forti della nostra convenzione con la FIP, ricordando che siamo l’unico ente sportivo a livello nazionale ad averla stipulata, possiamo “giocare” e permetterci una partecipazione ai campionati ASC senza limiti. La palla a spicchi deve unire ed un regolamento non può limitare la partecipazione ai campionati per coloro che hanno una passione spropositata per la palla a spicchi, in particolare in questo periodo dove c’è estremo bisogno di ripartire con più forze possibili”.

“Anche in questa occasione l’ASC Reggio Calabria vuole scrivere una bellissima pagina di sport, rappresentando i suoi valori più alti che vanno al di là dell’agonismo“, dice Antonio Eraclini, Presidente ASC Calabria. “Per evitare difficoltà logistiche, oltre a giocare nel proprio campo, è possibile la richiesta di una location alternativa, in tempi ragionevoli così che tutti possano mettersi in gioco”.

Iscrizioni entro il 10 novembre 2024 scrivendo a ascbasketreggiocalabria@gmail.com o telefonando ai numeri 3396673864 e 3476916113, a cui poter chiedere qualsiasi informazione.

Tutto pronto, quindi, per l’ennesima avventura cestistica targata ASC che si distinguerà come sempre per l’entusiasmo per ogni canestro realizzato, emozione per ogni palla persa, fallo o tiro da tre. “Un campionato come sempre dettato dal cuore”, così come espresso dal Responsabile Regionale Basket ASC Pia Basile.

