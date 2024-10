Reggio Calabria, ecco il progetto F.A.T.A: insieme a Ecolandia per rigenerare Arghillà

StrettoWeb

Martedì 15 ottobre, alle ore 09:00, presso Palazzo San Giorgio, sarà siglato l’accordo di partenariato che vede insieme il Consorzio Ecolandia, il Comune di Reggio Calabria e la Chiesa Valdese, quest’ultima ente finanziatore del Progetto F.A.T.A. Fuoco, Acqua, Terra, Aria… Comunità, che prevede una serie di importanti azioni di rigenerazione sul quartiere di Arghillà. All’appuntamento di firma del protocollo saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, il presidente del Consorzio Ecolandia, Giuseppe Minniti e i rappresentanti della Chiesa Valdese, la moderatora Alessandra Trotta e la responsabile Ufficio Otto per mille, Manuela Vinay.

Un intervento, quello del Progetto F.A.T.A. Comunità, guidato dal Consorzio Ecolandia insieme ad altri partner territoriali: l’associazione ACE Medicina Solidale, Azimut, l’ASD Arghillà, il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, l’associazione FARE ECO e la cooperativa sociale Rom 1995. Fuoco, acqua, terra, aria e comunità sono i cinque elementi sui quali poggia l’intero progetto che prevede la realizzazione di una Comunità Energetica solidale, l’avvio di un sistema sperimentale di recupero e riutilizzo delle acque piovane, l’installazione di un eco-compattatore con la realizzazione di un hub del riuso, la realizzazione di un complesso sportivo e la rigenerazione di diverse aree del quartiere.

Tutti gli interventi

Tutti gli interventi infrastrutturali sono preceduti e accompagnati da una fitta azione di animazione di comunità con gli abitanti del quartiere, al fine di concertarne la realizzazione e coinvolgere la cittadinanza in un processo partecipato e di educazione alle tematiche ecologiche e ambientali. Il Progetto F.A.T.A. Comunità trova adesso, quindi, il supporto del partner istituzionale nella Città di Reggio Calabria e si inserisce coerentemente nella più ampia strategia che il Comune ha avviato sul quartiere di Arghillà con importanti interventi di rigenerazione e riqualificazione.

Grazie al Progetto F.A.T.A. Comunità, in sinergia con il Comune di Reggio Calabria, trovano nome anche i luoghi e le strade di Arghillà Nord. Alle ore 11:00, da Piazza Italia, partirà il taxi sociale del Progetto che compirà un viaggio per le strade di Arghillà delle quali si è proceduto all’installazione delle targhe toponomastiche, sino alla posa in opera della targa di Piazza Integrazione dei Popoli – prevista per le ore 12:00, dove sarà posata anche una Mappa di quartiere realizzata nei giorni precedenti in un workshop al quale hanno preso parte cittadini residenti di Arghillà Nord guidati dalle maestranze di Parco Ecolandia, ultima di 40 targhe toponomastiche posizionate che danno finalmente nome alle vie del quartiere.

