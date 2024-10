Reggio Calabria, procedono i lavori alla rotonda di Lubrichi

StrettoWeb

Procede spedito il cantiere della rotonda di Lubrichi, nella frazione del Comune di Santa Cristina d’Aspromonte, un tratto di strada che, in passato, è stato teatro di numerosi incidenti stradali. Per verificare lo stato d’avanzamento dei lavori, il sindaco ed il vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà e Carmelo Versace, insieme al dirigente di settore Lorenzo Benestare e ad alcuni amministratori del Comune cristinese, hanno effettuato un sopralluogo nell’area interessata dalle operazioni di rifacimento e messa in sicurezza.

“Questo incrocio – ha detto Falcomatà – purtroppo è ricordato come uno dei più pericolosi dell’asse viario metropolitano, considerati i tanti sinistri, anche gravi, che hanno colpito la popolazione residente e quanti si sono trovati a transitarvi. L’investimento per la sua messa in sicurezza è di 150 mila euro e servirà a ripristinare il tratto di strada con l’edificazione di muretti di contenimento per arginare le frane e la realizzazione di una rotatoria degna di questo nome e rispettosa dei crismi imposti dall’Unione Europea”.

“L’obiettivo principale, ovviamente – ha affermato, ancora, il sindaco metropolitano – è quello di evitare, definitivamente, disagi e problematiche riscontrate, negli anni, dai tanti automobilisti”. Poco più distante dalla rotonda di Lubrichi, sorge un’altra area in cui la Città Metropolitana è pronta ad intervenire con la messa in sicurezza del tratto di Sitizano-Cosoleto. “Anche questi – ha spiegato Giuseppe Falcomatà – sono interventi attesi dalla popolazione da ormai molti anni. Come Città Metropolitana, li stiamo portando avanti grazie alle risorse del Pnrr a testimonianza di come l’Ente investa le risorse del Piano straordinario per garantire la sicurezza delle strade metropolitane seguendo un preciso indirizzo politico della maggioranza, portato avanti dal vicesindaco delegato Carmelo Versace e dagli uffici”. “Anche per questo motivo – ha aggiunto – ringrazio il dirigente Lorenzo Benestare e tutto il settore Viabilità di Palazzo Alvaro perché, davvero, si va a sanare una questione che, da troppo tempo, i Comuni avevano attenzionato”.

Pure il vicesindaco Carmelo Versace ha sottolineato “l’importanza di interventi fortemente attesi dal territorio”. “La rotatoria di Lubrichi – ha ricordato – è tristemente famosa per il numero di incidenti registrati negli anni. Con il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco di Santa Cristina d’Aspromonte, Francesca Alessio, abbiamo visitato un cantiere che, dunque, ha una rilevanza fondamentale”. “Anche quest’opera – ha affermato – rientra in un contesto più generale di lavori che la Città Metropolitana sta portando avanti per ripristinare lo stato di tranquillità e sicurezza delle nostre strade. Del resto, poco più avanti, è in programma un altro intervento che coinvolgerà Sitizano e Cosoleto. Segno evidente del buon andamento dell’amministrazione che punta, in ogni fase, a coinvolgere gli enti locali pianificando, insieme, interventi che, nel tempo, possano resistere ed offrire le giuste risposte che le comunità si aspettano”.

