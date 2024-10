Reggio Calabria: procedono i lavori di demolizione dell’ex Cinema Orchidea | FOTO

StrettoWeb

Procedono speditamente i lavori di demolizione dell’ex Cinema Orchidea sul lungomare di Reggio Calabria. I lavori sono iniziati ad inizio mese e prevedono il rifacimento della struttura, la facciata dell’ex cinema sarà ricostruita in acciaio e vetro, mentre all’interno verrà realizzata una struttura in cemento armato che verrà poi adibita a museo, autoditorium e centro polifunzionale.

Le foto a corredo dell’articolo, scattate questa mattina, mostrano come all’interno della struttura è stato demolito tutto e si procede per il restauro della struttura. A causa di questi lavori, il traffico è rivoluzionato in tutto il centro storico.

