Reggio Calabria, prestigioso riconoscimento internazionale per il Prof. Massimiliano Ferrara

L’European Mathematical Society Magazine ha pubblicato l’articolo scientifico del Prof. Massimiliano Ferrara – Ordinario di Matematica per l’Economia dell’Università Mediterranea nonché dell’Università Bocconi e l’Okan University di Istanbul – dal titolo: “Explainable Artificial Intelligence and Mathematics: what is there behind? Let’s focusing on this new research field”.

Il riconoscimento ottenuto ha una duplice valenza: ben oltre l’aspetto formale dell’accettazione in una delle riviste di divulgazione scientifica in ambito internazionale più influenti dal punto di vista reputazionale e del fattore d’impatto, è doveroso sottolineare come questa “vetrina” di ricerca “anticipi” quelli che saranno i temi di ricerca futuri in ambito matematico e i relativi scenari evolutivi, riconoscendone i meriti ai promotori, delineandone al contempo, i contorni sostanziali che caratterizzano gli ambiti esplorati. Rilevante riconoscimento di impatto internazionale per l’Accademico calabrese.

La rivista EMS è la rivista ufficiale della European Mathematical Society, che contiene articoli di indagine su argomenti di ricerca attuali, contributi che delineano le tendenze nello sviluppo scientifico, rapporti sulle società e sugli istituti membri, recensioni di libri, una sezione sui problemi matematici e altro ancora.

Nel mese di settembre il Prof. Ferrara aveva anticipato i contenuti di questa importante ricerca nella Conferenza plenaria tenuta “su invito” nell’ambito del DySES a Bucarest (Romania), importante meeting internazionale, in occasione del quale l’accademico reggino ha avuto anche l’onore di tenere la “Laudatio” per il conferimento del Dottorato Honoris Causa al Premio Nobel per l’Economia 2014, il Prof. Jean Tirole della Toulose School of Economics.

