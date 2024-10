Reggio Calabria: presentati gli appuntamenti in onore di San Gaetano Catanoso, Patrono della Città metropolitana

StrettoWeb

In occasione dell’anniversario della santificazione di Padre Gaetano Catanoso, il prossimo 23 ottobre, la Città metropolitana di Reggio Calabria, d’intesa con la Congregazione delle suore Veroniche del Volto Santo di San Gaetano Catanoso ed altre realtà religiose ed associative del territorio cittadino, propone diverse iniziative, volte a incoraggiare riflessioni, progetti, iniziative che, prendendo le mosse dalla vita e dall’esempio del Santo, possano stimolare processi di crescita sociale e culturale e incentivare, nel contempo, forme di turismo religioso e di valorizzazione del nostro territorio nonché di recupero della memoria storica.

Programma

Il programma è stato illustrato a Palazzo Alvaro, dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, dal rettore del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, don Giovanni Imbalzano, don Salvatore Barreca parroco della Chiesa di San Catanoso e dalla madre superiora Jay-Ann Cagoyong. Fondamentale, in questo caso, anche il supporto dell’archivio storico diocesano dell’Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova, diretto da padre Pasquale Triulcio. Dal 21 ottobre, si terrà la prima edizione del premio ‘San Gaetano Catanoso’ rivolto agli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della Città metropolitana di Reggio Calabria o apparteneneti ad associazioni e movimenti religiosi. Il Premio è finalizzato a: diffondere tra i giovani la figura di San Gaetano Catanoso; promuovere l’amore per la ricerca storica; valorizzare le figure storiche del territorio.

Nello stesso periodo si avvierà l’iniziativa artistica: ‘Un tuffo tra i ricordi’, la cui conclusione sarà il 4 maggio 2025, con la presentazione al pubblico, a cura delle Suore del Volto Santo Coinvolgimento dei cittadini del territorio metropolitano, dei lavori ricerca di fotografie che ritraggono il Santo, stralci dei suoi discorsi, documenti, testimonianze e quant’altro possa essere idoneo a ricostruire un’immagine originale dello Stesso. Sempre il 21 ottobre, presso il Santuario di San Catanoso, si terrà il concerto Candlelight, con brani di musica classica a tema religioso. Previsti inoltre degli approfondimenti, nei primi giorni di dicembre con il convegno studi: Oltre il Volto. San Gaetano Catanoso, storia e spiritualità. Padre Giovanni Catanoso, fu proclamato venerabile il 3 aprile 1990 e beato il 4 maggio 1997 in Piazza S. Pietro, da Papa Giovanni Paolo II. Papa Benedetto XVI lo ha proclamato Santo il 23 ottobre 2005 in piazza San Pietro. Con deliberazione del Consiglio provinciale il 06.06.2008, è stato riconosciuto quale Santo Patrono della Provincia di Reggio Calabria.

Le parole di Falcomatà

“Abbiamo ritenuto doveroso onorare la memoria di San Gaetano Catanoso, nel 19º anno dalla sua canonizzazione, per tanti motivi, il primo fra tutti che San Gaetano è il Santo patrono della Città metropolitana”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “quest’anno, grazie all’intuizione del consigliere Quartuccio, abbiamo messo in campo una serie di iniziative che cercano di valorizzare quello che è stato l’esempio di vita e di impegno di San Gaetano, ancora molto forte e vivo nella comunità della chiesa di San Gaetano. Ci saranno diverse attività di carattere culturale, promozione sociale che ci consentiranno di mantenere alto e vivo il sentimento di devozione nei confronti del nostro Santo, svolgendo – conclude – un’opera di memoria per i ragazzi e le nuove generazioni, affinché sia per loro e per noi un esempio”.

Le parole di Quartuccio

Per il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura “San Gaetano Catanoso è stato riconosciuto quale Santo patrono della Città metropolitana, c’è stato da sempre un impegno del sindaco Falcomatà e di questa Amministrazione per la valorizzazione della sua immagine. Adesso – aggiunge – abbiamo voluto concretizzare ancora di più il nostro impegno con una serie azioni che andranno oltre la giornata del 23 ottobre in cui ricorre la canonizzazione e la santificazione. Ci saranno diversi eventi, distribuiti in più mesi, concordati con la congregazione delle suore Veroniche del Volto Santo, con il Santuario e con l’associazione Amici del Santuario del Volto Santo e con un’altra serie di realtà che comunque gravitano attorno al mondo cattolico. Siamo veramente orgogliosi per quanto programmato finora che – conclude – anticipano il ventennale dalla sua canonizzazione”.

Le parole di suor Daniela Maesano

Per suor Daniela Maesano della Congregazione del Volto Santo, “la figura di San Gaetano rappresenta un punto di riferimento per Reggio Calabria e per la Città metropolitana. Si tratta del ‘Santo della porta accanto’, come ha detto Papa Francesco, in una sua esortazione apostolica. E’ un Santo che ha vissuto con tutti noi, vedendo le nostre ansie, i nostri dolori, le gioie, le delusioni e le speranze. Nel corso della sua vita – ricorda – ha operato in Paesi sperduti dell’Aspromonte, agli inizi del ‘900, con grande virtù, impegnandosi in un’opera pastorale semplice ed efficace, ma stando molto attento agli aspetti sociali, contro l’analfabetismo, aiutando gli ultimi a trovare la giusta strada, con l’istruzione. Lo definiamo anche un Santo del sociale”.

