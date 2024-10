Reggio Calabria, Poesie D’Autunno alla Stazione FS di Santa Caterina

StrettoWeb

Altro appuntamento con la Rassegna Culturale Calabria D’autore, domenica 13 ottobre alle ore 18.30, il piccolo Museo FS Pietro Germi si trasformerà in un Caminetto Poetico con le poesie in dialetto ed in Italiano.

Molti poeti del litorale jonico, tirrenico e del versante Aspromontano della Città Metropolitana hanno già aderito a questo appuntamento autunnale con la poesia. Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per vivere un momento di grande aggregazione, proprio per trascorrere due ore in armonia collettiva. La serata sarà condotta da un duo già collaudato da tanti anni, insieme alla nostra associazione, Elena Festa e Pino Cambera.

Poi il finale come da rituale, per trascorrere ancora insieme altro scorcio di serata, ci sarà una degustazione di prodotti tipici. Appuntamento a domenica 13 ottobre alle ore 18,30 alla stazione FS RC S Caterina.

