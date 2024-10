StrettoWeb

Paura pochi minuti fa sulla SS681 direzione San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Un’auto, per cause in fase di accertamento è volata dalla statale. A bordo della vettura due donne. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118.

