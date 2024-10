Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio si illumina di verde: il motivo

StrettoWeb

Palazzo San Giorgio illuminato di verde per l’adesione della Città di Reggio Calabria alla Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulle sindromi PANS PANDAS. L’Amministrazione comunale reggina intende quindi aderire all’iniziativa promossa dall’Associazione Genitori Pans Pandas Bge Odv impegnata nel sostegno alla ricerca e per la divulgazione di queste patologie poco conosciute che riguardano soprattutto l’infanzia. A darne notizia in una nota il Consigliere delegato alla Pubblica Illuminazione Pino Cuzzocrea, ringraziando la Società EnelX che ha collaborato alla realizzazione dell’evento di sensibilizzazione.

PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus), sono patologie che spesso compaiono all’improvviso e compromettono la salute fisica e mentale di bambini e adulti. PANS e PANDAS sono condizioni mediche in alcuni casi trascurate, proprio perchè poco conosciute che hanno un impatto devastante su individui, famiglie e amici.

L’attenzione dell’Amministrazione comunale reggina che aderendo all’invito dell’Associazione genitori ha inteso illuminare di verde il Palazzo municipale intende sensibilizzare l’opinione pubblica su queste rare patologie. Purtroppo, il più delle volte queste condizioni di neuroinfiammazione autoimmune non vengono riconosciute e possono richiedere anni e molteplici visite mediche per ottenere una diagnosi corretta. Con una maggiore consapevolezza della PANS PANDAS, e quindi una diagnosi clinica corretta, i pazienti possono ricevere trattamenti che non solo li aiutano a gestire i sintomi, ma anche a guarire.

Il Consigliere delegato Cuzzocrea ha messo in evidenza la positiva interlocuzione disposta tra l’Amministrazione comunale ed EnelX, non solo per gli aspetti relativi alle iniziative benefiche, che si ripeteranno attraverso un calendario tematico da qui ai prossimi mesi, ma anche per la proficua collaborazione nella gestione della pubblica illuminazione.

