Reggio Calabria, ecco il nuovo presidente dell’Associazione Anteas

StrettoWeb

“Il dottore Francesco Cordova, è il nuovo presidente dell’ Associazione Anteas di Reggio Calabria, promossa dalla Fnp Cisl. Sintetizza mirabilmente le difficoltà che rendono vulnerabile gli anziani e tutte quelle persone costrette a vivere il disagio delle tante fragilità in un contesto che tende ad escludere i più deboli, ignorando la vivacità di quelle soddisfazioni colte, mentre si tende la mano e si progetta, con visione caritatevole, nell’interesse di tutta quella nostra gente che soffre momenti di solitudine, povertà e l’inadeguatezza di tanti servizi“. E’ quanto comunica Arcangelo Carbone, Segretario generale Fnp Cisl di Reggio Calabria.

“L’impegno deve essere quello di favorire momenti di coesione sociale, interpretando le nuove esigenze e lavorando tra la gente per la creazione di appropriati spazi di nuova socialità e dialogo per la persona, dove, con generosità si offre un’opera quotidiana di prezioso sostegno in un momento di diffuso disorientamento, personale e sociale. Un volontariato tra la gente, che si dedica ai servizi alla persona e alla comunità”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.