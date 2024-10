Reggio Calabria, noto infermiere accusa ictus durante corsa all’aperto: poliziotto e collega fuori servizio lo salvano eroicamente | DETTAGLI

StrettoWeb

Questa mattina a Reggio Calabria un 55enne è stato colpito da un ictus mentre correva con gli amici nella zona del Fortino di Pentimele. Mentre correvano, uno degli amici, agente fuori servizio della polizia municipale e l’altra amica, infermiera del Polo Sud si sono immediatamente attivati chiamando i soccorsi e riuscendo a salvare la vita al malcapitato.

I due amici hanno contattato la sala operativa della Polizia Locale di Reggio Calabria che ha subito chiamato l’ambulanza e fatto partire i soccorsi. L’agente ha indicato il punto esatto dove doveva giungere l’ambulanza e l’infermiera ha prestato i primi soccorsi del caso con grande prontezza soccorrendo l’uomo fino all’arrivo dell’ambulanza.

Ricoverato in codice rosso, al 55enne è stato diagnosticato un ictus cerebrale, ma non è più in pericolo di vita. Un vero e proprio atto eroico quello dell’agente e dell’infermiera runner che hanno potuto salvare la vita al proprio compagno di corsa.

