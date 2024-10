Reggio Calabria: inizia al Museo il Rhegion International Film Festival, evento dedicato al Cinema

StrettoWeb

Comincia oggi pomeriggio il Rhegion International Film Festival (RIFF), una rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, tre giorni di cinema dedicati al patrimonio culturale e all’archeologia, presso il MArRC, con proiezioni all’interno del suggestivo spazio di Piazza Paolo Orsi, aperta alla vista dei Bronzi di Riace.

L’evento avrà inizio puntuale alle ore 17:30 con l’apertura della kermesse cinematografica a cura dei direttori artistici Alessandra Cilio e Lorenzo Daniele e l’intervento del direttore del Museo, l’archeologo Fabrizio Sudano. A tenere a battesimo la rassegna sarà un video messaggio di Massimo Osanna, Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura.

Le pellicole proposte nella fascia oraria pomeridiana saranno “Sui tetti di chi dorme” di Antonello Pisano Murgia, “Askòs. Il canto della sirena” di Antonio Martino e “The time they spent here” di Edward Olsen. A seguire l’inaugurazione della la mostra “Dialoghi tra presente e passato. Sei artisti al MArRC”, allestita dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Piero Sacchetti. Dopo una breve pausa, il programma proseguirà con le proiezioni serali a partire dalle 21:30, e sarà così la volta de “Il paese interiore” di Luca Calvetta e “One big family” del greco Vassilis Loules. I film proiettati nel corso della giornata odierna e in quella di sabato 26 ottobre parteciperanno al premio del pubblico “Città di Reggio Calabria” che verrà attribuito al film più votato; il premio sarà consegnato dal sindaco della città Giuseppe Falcomatà nel corso della cerimonia di premiazione di domenica 27 ottobre.

A fare da cornice all’evento diverse attività collaterali ed eventi speciali, come il programma per bambini ArcheoKids di sabato 26 mattina, nel pomeriggio la sezione “Incontri in Piazza” con Jacopo Tabolli, uno degli archeologi protagonista della sensazionale scoperta dei Bronzi di San Casciano dei Bagni, e co-curatore insieme al professore Osanna della mostra esposta al MArRC. E ancora la masterclass del regista Diego D’Innocenzo che si terrà domenica 27 ottobre alle ore 10:30 presso la sala conferenze del Museo e nel pomeriggio la sezione dedicata al cinema calabrese a cura del circolo del cinema Cesare Zavattini, presieduto da Tonino De Pace.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria conferma con il RIFF il proprio impegno nell’ambito di una offerta culturale dinamica e trasversale, frutto di una ricercata attenzione rivolta alla divulgazione dell’Antico, in linea con la visione strategica della sua direzione. La partecipazione alle proiezioni e agli eventi collaterali è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni: https://www.rhegionfilmfestival.it/. Email: info@rhegionfilmfestival.it.

