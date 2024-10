Il sonno della ragione genera “lordi”: materasso abbandonato all’interno della Villetta Unicef

StrettoWeb

Un quadro che rappresenta uno scenario grottesco. “Il sonno della ragione genera mostri” è il titolo di uno splendido quadro di Francisco Goya, datato 1797, nel quale viene rappresentato, per farla breve, un uomo la cui ragione è sprofondata nello stato di torpore del ‘sonno’ e, in sua assenza, la mente produce pensieri che si traducono in immagini terribili.

A Reggio Calabria Il sonno della ragione genera… “lordi”. Il protagonista è un materasso, per restare in tema, abbandonato nella Villetta Unicef che si trova a due passi dalla scuola elementare Giosuè Carducci. Un parco verde che dovrebbe essere adibito a luogo di gioia e serenità per i cittadini e i bambini, viene scambiato da qualcuno per una discarica in cui abbandonare rifiuti di vario genere.

Il tutto, a pochi passi da una scuola che giornalmente si impegna a infondere nei suoi piccoli alunni i valori della cultura, del rispetto dell’ambiente e il senso civico affinchè restino svegli, anche da adulti, quando il sonno della ragione presenterà i primi sbadigli.

