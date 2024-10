Reggio Calabria, Ligabue incanta il Cilea: spettacolo d’altri tempi al teatro | FOTO LIVE

StrettoWeb

Grande festa questa sera al teatro Cilea di Reggio Calabria dove da pochi minuti è iniziato lo show del mitico Ligabue che sta facendo emozionare e scatenare tantissime persone con il suo tour nei teatri. A 13 anni dall’ultima volta, Luciano Ligabue dedica al suo pubblico questo tour nei teatri per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.

Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci sono Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta è in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album Dedicato a noi.

Dopo questa sera al Teatro Cilea di Reggio Calabria, Ligabue domani sera sarà al Teatro Politeama di Catanzaro.

