Reggio Calabria, lavori di manutenzione lungo la SP4 Maropati-Anoia: la soddisfazione di Adornato e Ferrentino

“Esprimiamo grande soddisfazione per aver inciso in modo determinante affinchè la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per il tramite dell’Avv. Carmelo Versace che ne è Vice Sindaco della stessa, recepisse l’urgente esigenza dei numerosi Cittadini di Maropati e dei tanti automobilisti i quali quotidianamente sono fruitori dell’importante via di comunicazione fortemente deteriorata al punto tale che da tempo, la normale circolazione, specialmente nelle ore serali era divenuta poco sicura per via delle numerose buche presenti in entrambi i sensi di marcia”. Lo dichiarano i Consiglieri Comunali del gruppo Misto di Maropati Adornato e Ferrentino.

“Lo scorso 2 ottobre – continua la nota – i due Consiglieri si sono recati direttamente a Palazzo Alvaro per un incontro con il vice sindaco della Città Metropolitana avv. Carmelo Versace per illustrare le problematiche rilevate sul territorio e di stretta competenza della Città Metropolitana, in modo particolare richiedevano l’indispensabile manutenzione della Strada SP4 Maropati-Anoia, adducendone oltre alla qualità della circolazione da garantire agli automobilisti anche la necessaria sicurezza dovuta ai cittadini, in modo particolare pensando ai mezzi sanitari eventualmente vi fosse necessità per soccorrere persone anche residenti nei paesi limitrofi per i quali l’intervento sanitario richiede strade da percorrere in sicurezza anche a velocità sostenute”

“I lavori, come da impegno assunto dallo stesso Versace, sono stati avviati ieri 10 ottobre ed i numerosi automobilisti nel transitare la strada apparivano increduli nel vedere lo svolgimento dei lavori, in quanto il tempo e l’abbandono manutentivo erano ormai divenute motivo di rassegnazione“, rimarcano. Nel concludere la nota Consiglieri Comunali Ferrentino e Adornato, attualmente posizionati in Consiglio comunale in un ruolo di autonomia rispetto alla maggioranza e all’opposizione, sono propensi “a continuare con impegno e determinazione ad onorare il mandato ricevuto dagli elettori attraverso un costante lavoro finalizzato a rendere ascolto a Cittadini attraverso risposte concrete correlate da fatti. Come già fatta in passato, il nostro impegno, di volta in volta, sarà documentato puntualmente potendo cosi condividere le singole azioni intraprese ed i risultati ottenuti con l’esclusivo intento di servire la nostra Comunità.

Infine, ringraziamo di vero cuore il vice Sindaco della Città Metropolitana avv. Carmelo Versace, i Tecnici, i Responsabili del settore Viabilità. Infinitamente Grazie”.

