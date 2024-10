Reggio Calabria, al Circolo Culturale L’Agorà l’incontro su Gioacchino Murat | INFO

StrettoWeb

Il prossimo 13 ottobre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la XXIX edizione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone” sul tema “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”.

Le conversazioni culturali, articolate in giornate di studi, si rinnovano annualmente a far data dal 1995. Rappresenta un giusto momento di riflessione, in Calabria, dove si rievoca la figura di Gioacchino Murat nel giorno della sua scomparsa, caratterizzato dalla presenza di autorevoli studiosi. La storiografia ufficiale ha oscurato la sua azione democratica, tesa al liberalismo ed alla costituzione di una nazione, un Regno unito, indipendente, secondo i modelli illuministici.

Il periodo, comunemente indicato come “decennio francese”, ha inizio il 14 gennaio 1806, giorno dell’entrata in Napoli di Giuseppe Bonaparte, fino all’amministrazione di Gioacchino Murat, che rimase a governare il Regno fino al marzo 1815. Le giornate di studio poggiano le loro basi sull’analisi di variegati documenti, facenti parte di un periodo storico, che ebbe il merito di portare in Italia, le esperienze e le conseguenze della rivoluzione francese, tramutando il quadro politico e sociale del nostro territorio, ancora ancorato ad un sistema feudale.

L’amministrazione dei napoleonidi portò in Italia le esperienze e le conseguenze della rivoluzione francese, tramutando il quadro politico e sociale del nostro territorio, ancora ancorato ad un sistema feudale. Il punto di riferimento della nuova amministrazione fu l’imposta fondiaria ma ben presto le continue spese militari e le proteste dei proprietari terrieri, costrinsero Gioacchino Murat a mettere da parte il sistema indirizzato alla politica della contribuzione fondiaria, come indice di unica imposta diretta.

Altre riforme furono quelle relative all’abolizione della feudalità, infatti in un rapporto epistolare con il ministro dell’interno Zurlo Murat ebbe a riportare “Il più grande beneficio del mio regno sarà senza dubbio l’abolizione assoluta della feudalità“: essa era stata introdotta dai Normanni otto secoli prima! Questo periodo è caratterizzato da profonde innovazioni istituzionali che consentono al mezzogiorno di partecipare al più ampio processo di modernizzazione delle strutture politiche e sociali, che si erano diffuse in Europa con l’avanzare della politica napoleonica .

La conversazione, organizzata dalle due co-associazioni reggine, registra la presenza, in qualità di graditi ospiti, della ricercatrice toscana Elena Pierotti e del Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” Gianni Aiello. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, nel corso della giornata di studi organizzata dal dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da domenica 13 ottobre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.