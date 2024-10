Reggio Calabria: tutto pronto la IV edizione del Trofeo dello Stretto, gara di pesca e traina d’altura

StrettoWeb

“…fino al tramonto e prima dell’alba…”. Con questo slogan, carico di fascino e suggestione, torna a Reggio Calabria, per la sua IV edizione, il Trofeo dello Stretto, organizzato dall’associazione “ASD CH-69” guidata dal presidente Roberto Malara. Una gara di pesca a traina d’altura, una tra le più affascinanti, che coinvolgerà tantissimi appassionati e non solo, che si svolgerà in due fasi: la prima, sabato 12 ottobre, dalle ore 11 alle ore 18, fino al tramonto; la seconda, domenica 13 ottobre, dalle ore 6 e 30, alle ore 13 e 30.

Il programma di sabato

Una avvincente competizione sportiva che si trasforma in un vero e proprio evento pregno di significati e di risvolti che contribuiscono fortemente alla valorizzazione del territorio, dando vita ad uno spettacolo meraviglioso da ammirare dalle nostre coste. Sabato, circa 40 imbarcazioni salperanno dall’Arena Ciccio Franco per una spettacolare battuta di pesca d’altura, attraversando le acque antistanti il lungomare di Reggio Calabria e spingendosi, attraverso lo Stretto di Messina, sino a Capo Spartivento e Taormina. Al termine della giornata, le imbarcazioni faranno ritorno all’Arena, per ripartire nuovamente all’alba del giorno successivo.

Questo evento, frutto della straordinaria organizzazione di CH-69 punterà i riflettori sul nostro patrimonio paesaggistico, diffondendo le splendide immagini della nostra terra grazie alla presenza di equipaggi provenienti da varie zone del meridione. Un’iniziativa che mette in luce aspetti significativi rispetto alla promozione turistica, e che rinsalda il legame storico della nostra città con il mare: un rapporto che forse negli anni si è affievolito, ma che sempre più si cerca di far rinascere con nuovo vigore e consapevolezza. Una relazione della quale Reggio deve riappropriarsi e che, attraverso eventi come questo, può divenire un pilastro per la piena valorizzazione di un patrimonio inestimabile, capace di identificare e rappresentare l’essenza stessa della città.

La rilevanza culturale e la chiusura di domenica

Fondamentale, accanto alla rilevanza sportiva e culturale, è l’aspetto sociale dell’evento, grazie al grande contributo che darà alle fasce più vulnerabili della nostra comunità. L’80 % del pescato, infatti, verrà devoluto in beneficenza, realizzando così un valore aggiunto di non poco conto che supera il puro aspetto sportivo e celebra lo spirito di solidarietà e condivisione che anima la nostra città. Il contest raggiungerà il suo culmine domenica, con una serata di gala presso le eleganti terrazze dell’Hotel Excelsior, durante la quale si terranno le premiazioni dei vincitori.

