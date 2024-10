Reggio Calabria, interventi sugli alberi pericolosi. Ed è una notizia

StrettoWeb

A Reggio Calabria si sta intervenendo sugli alberi pericolosi. E che ci interessa, direte voi? Anzi, ancora meglio: è che notizia è? Come amano scrivere in tanti. E infatti in un mondo normale non dovrebbe far notizia, invece sullo Stretto sì. La Castore, azienda del Comune che si occupa di manutenzione, quest’oggi si sta occupando di sistemare gli alberi pericolosi al Viale Calabria, oltre a effettuare manutenzione ordinaria e del verde pubblico al Parco Cacozza, le cui segnalazioni sullo stato di abbandono non mancano.

E’ una notizia, dicevamo, perlomeno oggi. Nella speranza che non lo diventi più. Sono ancora sotto gli occhi di tutti alcuni fatti recenti, qualcuno anche tragico, in merito alla caduta di alberi pericolosi in città, pure in centro. L’ultimo ha sfiorato un signore che stava correndo sul Lungomare. Per il verde, si sa, è necessaria la prevenzione, con manutenzione ordinaria. Al Comune si è spesso sottovalutato il problema, minimizzato poi dopo la tragedia. Ben venga la manutenzione ordinaria, dunque.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.