Reggio Calabria, incidente sul viale Aldo Moro: l’ennesima vittima di una criticità nota da tempo | FOTO LIVE

Ennesimo incidente stradale pochi minuti fa al piazzale delle Omeca di Reggio Calabria, l’ultimo tratto del viale Aldo Moro, in una zona in cui da tempo residenti e cittadini segnalano la grave carenza di illuminazione. Segnalazioni, però, sempre ignorate e finite nel dimenticatoio. Un pregresso incidente aveva totalmente asportato il palo dell’illuminazione (parliamo di oltre un anno e mezzo fa), e oggi è ancora buio pesto e le auto ci sbattono sopra finendo sul cordolo sparti traffico. E’ possibile che in questa città per sistemare le cose debba sempre succedere qualcosa di irreparabile?

Per fortuna non ci sono feriti in gravi condizioni per l’incidente di stasera, ma ci auguriamo che le autorità competenti non attendano la tragedia per intervenire.

