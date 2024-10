Reggio Calabria, incidente in via Sbarre Centrali: ragazzo portato via in ambulanza | FOTO

StrettoWeb

Caos nel pomeriggio di oggi in via Sbarre Centrali a Reggio Calabria per un incidente avvenuto poco prima delle 17:00. Il sinistro è stato precisamente nel tratto di strada che interseca fra via Sbarre Centrali e via Sbarre Superiori. Protagonisti un giovane ragazzo in sella a uno scooter e una signora alla guida di una macchina. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto.

Il ragazzo è finito a terra ed è stato prontamente soccorso da alcuni passanti. Sul posto è intervenuta l’ambulanza: i soccorritori hanno posizionato il giovane sulla barella e lo hanno portato al Pronto Soccorso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.