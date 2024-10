Reggio Calabria, incendio a deposito di Tiberio Bentivoglio: sgomento in città. “Sono stanco e deluso”

StrettoWeb

Un incendio è stato appiccato da ignoti, nei giorni scorsi, in un deposito di mezzi agricoli di proprietà di Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia, in passato vittima di un tentato omicidio. Il fatto, di cui si è avuta notizia stamani, è avvenuto nella frazione Ortì di Reggio Calabria, dove l’uomo possiede un frutteto. Bentivoglio, titolare di un’azienda di prodotti sanitari, il 9 febbraio 2011, fu vittima di un attentato alla sua vita al quale scampò solo perchè il marsupio che indossava fermò il proiettile da lui diretto.

Da allora vive sotto scorta, sebbene nell’aprile scorso gli fosse stata comunicata la decisione di sospendere la protezione contro cui ha fatto ricorso al Tar che deve ancora pronunciarsi nel merito. L’imprenditore ha anche subi’to diversi danneggiamenti alle sue proprieta’, probabilmente dovuti al suo rifiuto di cedere alle richieste di denaro da parte della ‘ndrangheta. Sull’ultimo episodio, che ha causato il danneggiamento di alcuni mezzi agricoli, sono in corso indagini dei Carabinieri. All’emittente televisiva LaC che lo ha intervistato, Bentivoglio ha detto di sentirsi “stanco e deluso“.

Reggio Calabria, la solidarietà dal senatore Minasi al Bentivoglio e alla Polizia dopo l’aggressione perpetrata da persone di etnia rom

“Mi duole sapere che, nelle scorse ore, Reggio Calabria è stata nuovamente teatro di due fatti gravissimi, ascrivibili all’azione criminale di gruppi che evidentemente continuano a imperversare sul nostro territorio. Mi riferisco all’aggressione perpetrata da persone di etnia rom ai danni di alcune volanti della Polizia e all’attentato incendiario subito, ancora una volta, dal testimone di giustizia, Tiberio Bentivoglio. Fatti che non possono essere ulteriormente tollerati, né sottovalutati, e sui quali mi sto già attivando per intervenire”.

Inizia così una nota del Senatore reggino della Lega, Tilde Minasi, che con amarezza commenta quanto accaduto a Reggio, con riferimento, da un lato, alle pattuglie della Polizia che, nei pressi del campo nomadi di Ciccarello, sono state danneggiate da lancio di oggetti pesanti, tanto da costringere gli agenti ad allontanarsi, per mettersi in salvo, e, dall’altro, all’incendio che ha distrutto, per l’ennesima volta, un deposito di proprietà di Bentivoglio.

“Sul territorio dello Stato italiano – prosegue il Senatore – non si può pensare che esistano “terre di nessuno” in mano a chicchessia. I campi nomadi non possono diventare aree inviolabili, perfino per chi lo Stato lo rappresenta e ne deve tutelare la sicurezza, né chi li abita può continuare a pensare di godere di una particolare impunità. E’ gravissimo che interi quartieri, in alcuni casi, siano ormai impenetrabili, addirittura anche da parte degli agenti di polizia, ai quali viene impedito di svolgere la propria attività di vigilanza sul territorio”.

“Sottoporrò immediatamente la questione al Ministro Piantedosi – riferisce Minasi –perché possa valutare le azioni da intraprendere, innanzitutto per garantire la sicurezza dei cittadini e delle forze dell’ordine, ma anche perché l’autorità dello Stato sia riaffermata in tutta la sua forza. Ed esprimo agli uomini della Polizia di Stato la mia massima solidarietà”.

“Stesso ragionamento – continua – vale per quanto accaduto a Tiberio Bentivoglio. Mi sono più volte occupata del suo caso e, qualche mese fa, dopo la sua ennesima denuncia sulle condizioni di vita dei testimoni di giustizia come lui, in qualità di Senatore mi sono presa a cuore la sua situazione portandola in Commissione Parlamentare Antimafia, dove, nonostante le sue reiterate richieste, non era stato finora mai ascoltato. Ebbene, sono riuscita – comunica ora il Senatore – e ne sono molto felice, a far disporre finalmente la convocazione di Tiberio da parte della Commissione perché sia audito, cosa che avverrà proprio tra qualche giorno, il 29 ottobre”.

“Sono dunque particolarmente amareggiata – dice ancora – per la nuova intimidazione che ha subito nei giorni scorsi, avremo modo di parlarne nella sede parlamentare e cogliere le sue segnalazioni e il suo appello, facendo in modo che non cada nel vuoto. Intanto – conclude Minasi – anche a lui e alla sua famiglia esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza, per farli sentire, spero, meno soli”.

