Reggio Calabria, ennesima tragedia sfiorata: grosso ramo cade in Via Marina, traffico nel caos

E’ successo di nuovo. E le conseguenze sarebbero potute essere tragiche, devastanti e gravissime. Poco fa, nella tarda mattinata di oggi, un grosso ramo si è staccato ed è caduto in pieno centro, nella Via Marina alta di Reggio Calabria, in un luogo trafficatissimo e pieno di persone e auto, specialmente a quest’ora.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area, mentre gli intervenuti di potatura sono a carico della Castore. Intanto il traffico è stato interrotto in quella zona e i mezzi sono costretti alla deviazione. “Non commento più, perché le immagini sono più che eloquenti”, ha scritto sui social il Consigliere Angela Marcianò, sdegnata per l’accaduto.

