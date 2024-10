Reggio Calabria, grave lutto scuote la città: è morto Pasquale Crupi

StrettoWeb

Un grave lutto scuote Reggio Calabria: nella serata di ieri, venerdì 25 ottobre, è morto in modo prematuro Pasquale Crupi, noto funzionario della Prefettura, che da tempo combatteva con una brutta malattia. Crupi era molto noto e stimato in città: cresciuto a Montebello Jonico, aveva appena compiuto 60 anni ed era una delle figure più importanti della Prefettura reggina.

Crupi ha sempre servito lo Stato con senso di responsabilità e dedizione. Come funzionario pubblico ha lavorato al Ministero delle Finanze di Roma, alla Questura di Catanzaro, di Vibo Valentia, alla Polizia Postale di Reggio Calabria, poi è stato Direttore Amministrativo della Prefettura di Reggio Calabria dal 2004 al 2015 quando per cinque anni è stato Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, tornando in Prefettura nel 2015 dove è stato il braccio destro dei Prefetti che si sono alternati negli ultimi nove anni.

Ha lavorato duramente durante le più grandi emergenze, in modo particolare ha coordinato la macchina dei soccorsi e di monitoraggio del territorio durante la pandemia del Covid-19. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto enorme non solo nei più stretti amici e nei familiari, ma anche nei vertici della pubblica amministrazione cittadina. Ci mancherà tantissimo per i suoi modi gentili e professionali di relazionarsi con i giornalisti e con tutti i cittadini.

Il direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, e la redazione tutta, si uniscono alle calorose condoglianze che in queste ore stanno giungendo numerose alla famiglia.

