Reggio Calabria, grande successo per Pompieropoli a Cannavò

Ieri, domenica 27 ottobre, il Cric (Centro Ricreativo) San Nicola di Bari a Cannavò ha ospitato Pompieropoli, un’iniziativa volta a educare i bambini dai 3 ai 12 anni sul tema della sicurezza e della gestione delle emergenze. L’evento, organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve in collaborazione con l’ASD e APS Scuola Calcio Ape Reggina, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha visto la partecipazione di centinaia di bambini insieme ai loro genitori.

Dalle 15.30 alle 18.30, i piccoli partecipanti hanno affrontato percorsi interattivi che hanno fornito loro nozioni fondamentali di primo soccorso e sull’uso dei mezzi antincendio. Sotto la guida esperta dei Vigili del Fuoco, i bambini hanno vissuto esperienze coinvolgenti che hanno stimolato la loro curiosità, contribuendo a formarli come cittadini più consapevoli e responsabili. Le esercitazioni pratiche hanno incoraggiato anche un sano spirito di competizione tra i partecipanti.

L’evento è stato arricchito da un servizio di animazione curato dal Prof. Francesco Milardi, che ha intrattenuto i bambini con musica e balli, rendendo l’attesa di Pompieropoli ancora più divertente. Il punto ristoro, gestito dal gruppo parrocchiale “Uniti Si Può”, ha offerto deliziosi snack, tra cui zucchero filato, per rendere l’esperienza ancora più dolce.

Al termine dell’evento, ogni partecipante ha ricevuto un attestato di “Giovane Pompiere”, riconoscimento del loro impegno e dell’apprendimento acquisito. Grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa è stata espressa dal parroco don Giovanni Gattuso e dalle Associazioni coinvolte, che hanno sottolineato l’importanza di educare i più giovani alla sicurezza e alla solidarietà.

La soddisfazione di Don Gattuso e la cena coi volontari

Il parroco don Giovanni Gattuso ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari in particolare nei confronti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria per l’ottimo lavoro svolto, sottolineando l’importanza della loro partecipazione nel trasmettere valori fondamentali di sicurezza e solidarietà ai più giovani. La serata di Pompieropoli si è conclusa con una cena di ringraziamento organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve per tutti i volontari che hanno reso possibile l’evento. La cena ha rappresentato un ulteriore momento di comunità, rafforzando i legami tra i volontari della parrocchia e delle associazioni coinvolte.

