Reggio Calabria: grande festa per i 60 anni di nozze di Mimmo e Franchina

Il 18 ottobre alle ore 18.15 presso il Santuario della Madonna della Grazia di Gallico Superiore alla presenza del Nuovo Rettore Padre Franco Saraceno vi è stata la benedizione delle fedi nunziali per il 60° anniversario di matrimonio degli sposi Mimmo e Franchina.

60 anni, una vita insieme per il Sig. Mimmo Esposito e la Sig.ra Franchina Romano. Un traguardo raro e prezioso per una coppia che ha saputo affrontare con forza e complicità tutte le sfide della vita. Una bella famiglia con sei figli: Antonella, Rocco, Stella, Stefania Giuseppe e Leonardo.

Una storia che resta salda nel tempo e che testimonia valori eterni come l’amore. La loro scuola dell’infanzia “Heidi” è stata ed è tutt’oggi un porto sicuro, un luogo dove l’amore e il rispetto reciproco sono sempre stati al centro. La loro storia è una testimonianza viva di amore, pazienza e comprensione reciproca che questo amore continui a brillare come una guida per tutti.

