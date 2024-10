Reggio Calabria: giornata nazionale dell’Ordine di Malta, iniziativa a Piazza Camagna

StrettoWeb

Il 12 ottobre prossimo, nelle piazze di numerose città italiane, avrà luogo la 5^ edizione della Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta. Membri e volontari dell’Ordine, all’interno di tende divulgative, daranno vita alle numerose iniziative che i Gran Priorati ed i Corpi di Volontariato stanno predisponendo. lo scopo è far conoscere la storia e la natura dell’Ordine ad un pubblico più ampio, descriverne le principali attività che da 900 anni vengono svolte al servizio del prossimo. Uno di questi punti di interazione col pubblico verrà allestito a Reggio Calabria in Piazza Camagna, dove personale del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) distribuirà materiale informativo e risponderà alle domande di chi è interessato a conoscere meglio la missione dell’Ordine.

Verranno riprodotte simulazioni di pronto soccorso; e medici, infermieri e psicologi dell’Ordine di Malta saranno a disposizione per rispondere alle domande e informare i cittadini sui molteplici progetti di assistenza per aiutare i Signori malati, i disabili, i poveri, gli anziani, sia a livello locale che internazionale. Membri e volontari racconteranno la loro esperienza spirituale e di servizio tra le fila di uno dei più antichi ordini religiosi di fede cattolica. La scelta sulla data del 12 ottobre non è stata casuale; si tratta della giornata del sabato più prossimo al 13 ottobre, memoria liturgica del Beato Gerardo, fondatore dell’Ordine di Malta.

La Giornata Mondiale nasce dalla positiva esperienza in Italia dell’Ordine di Malta, che negli ultimi anni ha organizzato la sua Giornata nazionale in gazebo allestiti in alcune piazze italiane (11 piazze nel 2018; 18 nel 2019; 31 nel 2022; 34 nel 2023; 35 nel 2024); il suo successo è stato così rilevante da indurre ad estendere la Giornata dell’Ordine di Malta del 12 ottobre 2024 ad evento mondiale.

