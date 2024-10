Reggio Calabria brilla sui palcoscenici internazionali: Gaetano Pipitone finalista al FdB Awards

StrettoWeb

Reggio Calabria si conferma ancora una volta protagonista della scena internazionale grazie al talento di Gaetano Pipitone, fotografo matrimonialista reggino che, dopo anni di duro lavoro e dedizione, è riuscito a conquistare un posto nella finale del prestigioso FdB Awards Contest, uno dei concorsi di fotografia matrimoniale più importanti al mondo.

Gaetano si trova tra i primi tre posti in classifica, in lotta per il titolo di miglior fotografo di matrimoni al mondo, che sarà assegnato nell’ultimo round della competizione a dicembre. L’FdB Awards promuove il talento e la creatività dei fotografi provenienti da ogni angolo del globo, con oltre 3.000 voci uniche suddivise in due categorie: foto individuali e reportage completi. Meno del 10% delle immagini inviate riceve il prestigioso riconoscimento, a testimonianza dell’altissimo livello della competizione.

Con oltre 2.500 fotografie in gara, provenienti da più di 25 paesi e oltre 900 professionisti partecipanti, il FdB Awards si conferma come uno dei concorsi più difficili e competitivi nel panorama internazionale della fotografia matrimoniale.

La finalissima si terrà l’11 dicembre a Madrid, capitale della Spagna, e Gaetano Pipitone sarà lì a rappresentare l’eccellenza reggina. Facciamo un grande in bocca al lupo a Gaetano per il suo straordinario risultato e onoriamo tutti i professionisti come lui, che portano il nome della nostra splendida città in giro per il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.